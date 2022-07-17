Экономист заявил о падении доллара из-за антироссийских санкций
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Экономист заявил о падении доллара из-за антироссийских санкций

Экономист Сафонов заявил, что санкции против России ускоряют падение влияния доллара

Доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что роль доллара уменьшается с развитием альтернативных экономик. Об этом он сообщил в беседе с ИА Regnum.

Экономист заявил, что санкции против России ускоряют падение влияния доллара. Антироссийские ограничения стимулируют иные формы взаиморасчетов между странами, обладающими устойчивыми экономическими связями.

«Попытки США вносить разногласия в экономические связи конкурентов будут в среднесрочной перспективе требовать нахождения расчетной независимости. На этом фоне вполне возможно создание альтернативной корзины валют стран БРИКС или ШОС», — объяснил он.

По мнению эксперта, в актуальных условиях информатизации нет трудностей создать международную систему электронных взаиморасчетов. «В этом плане достаточно политического решения стран-участников», — подчеркнул Сафонов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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