Экотехнопарков станет больше
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Экотехнопарков станет больше

Экотехнопарков станет больше

Площадки, объединяющие предприятия по переработке отходов, получат статус экотехнопарков и экопромышленных парков. Предполагающее это Постановление Правительства вступает в силу 17 июля.

Таким образом, это площадки смогут претендовать на господдержку. Среди преференций, которые они получат — компенсация части затрат их управляющим компаниям на создание или модернизацию объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также зданий для размещения резидентов.

Первые площадки по переработке отходов планируют создать в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. На их строительство будет направлено 10 миллиардов рублей.


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По материалам: pnp.ru

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