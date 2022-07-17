Юлия Михалкова - звезда российского юмора, которая приготовила "Уральские пельмени" (17 фото)

Вадим Карасев

Пожалуй, никто из нас не будет спорить с тем, что Юлия - главная красотка в российском юморе. Она не только обаятельна, привлекательна, но еще и здорово шутит - что для девушки существенный плюс. Крутую карьеру ей обеспечили "Уральские пельмени". И хоть сейчас их пути разошлись, Михалкова продолжает выступать и радовать публику. Кстати, ей сегодня 39 лет.