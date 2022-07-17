Кадони считает себя молодым, поэтому многому может научить участников реалити-шоу
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Кадони считает себя молодым, поэтому многому может научить участников реалити-шоу

Кадони считает себя молодым, поэтому многому может научить участников реалити-шоу
Как оказалось, нынешние участники телестройки не могут достойно отвечать на слова ведущего Дом-2 Влада Кадони. Видимо, рано им ещё тягаться с таким человеком.
 Даже Иван Барзиков, Кристина Бухынбалтэ и прочие участники Дом-2 пока что не могут достойно отвечать на слова ведущего Дом-2 Влада Кадони. А сам мужчина в итоге заявил, что он ещё достаточно молод, однако многому может научить участников телешоу, например, Антона Санникова.

Как оказалось, Влад Кадони считает, что недостаточно просто комментировать чужие отношения, есть, спать и избегать этих самых отношений. Ведущий уверен, что его телевизионная карьера может стать отличным примером для других участников.

По мнению Кадони, ему нужно не новые темы придумывать, а попросту быть самобытной личностью. Впрочем, сейчас влад с некой иронией юмором вспоминает свой образ «чёрного мага». Именно с ним он появился на телеэкранах. А Клавдия Безверхова посчитала эту идею довольно интересной и сейчас пытается воспроизвести стиль.

Видимо, всё же не просто так поклонники телешоу считают именно Влада Кадони лучшим ведущим проекта. Интересно, чему ещё он сможет научить участников проекта?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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