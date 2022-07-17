Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в мае

Вадим Карасев

Узнать о своем предназначении и карме поможет дата рождения. Специалисты в области биоэнергетики рассказали о том, какая судьба ждет людей, рожденных в последний месяц весны.

Высшее переназначение каждого человека уникально, однако в зависимости от месяца рождения их судьба похожа и базируется на общих принципах. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о своем предназначении людям, которым посчастливилось появиться на свет в мае.

Семейные ценности

Рожденным в мае досталась высшая миссия — передавать из поколения в поколение семейные ценности, приумножать заслуги своего Рода и основывать крепкие семьи. Кармический долг майских людей заключается в объединении семей, сохранении традиций и бережную передачу новым поколениям семейных ценностей.

Целительское искусство

Майские люди находятся в гармонии с природой и способны черпать ее безграничные ресурсы, направляя их на помощь людям. В их силах открывать новые способы и методы лечения разных недугов, в том числе с помощью лекарственных трав и сильных заговоров. Майским людям дано предназначение стать целителями и врачевателями людских душ и тел, а значит, поприще врачей разных специальностей будет хорошим выбором.

Восприимчивость и эмпатия

Кармический долг рожденных в мае — научиться закрываться от чужих эмоций и чувств. От природы восприимчивые, майские люди могут запутаться в чувствах и выбрать чужое предназначение. Умение вовремя закрывать подсознание и становиться неуязвимыми для посторонних вибраций не раз выручит при принятии судьбоносных решений.

Нерешительность и сомнения

Колебания и сомнения — еще одна отличительная черта людей, рожденных в мае. Для того, чтобы жизнь не преподносила неприятных сюрпризов и испытаний, майским людям важно воспитывать в себе уверенность и учиться принятию самостоятельных решений. Умение слышать себя и искать пути для личного развития помогут справиться с любыми барьерами на пути к счастливой жизни.

Чувство юмора

Майские люди жизнерадостны и способны зарядить энергетикой оптимизма пространство вокруг себя. Такой навык нельзя скрывать, ведь благодаря хорошему настроению дела спорятся, а окружающие люди начинают доверять.