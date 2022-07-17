Киев угрожают западным банкам запретить давать Украине деньги

Вадим Карасев

Кабинет министров Украины потребовал от банков США и Евросоюза разорвать все связи с компаниями, торгующими нефтью из РФ, угрожая подать иск в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на слова советника украинского президента по вопросам экономики Олега Устенко.

Письма о требовании разорвать связи с брокерами российской нефти украинская сторона направила топ-менеджерам американского банка JPMorgan Chase Джеймсу Даймону и британской фингруппы HSBC Ноэлю Куину. Также "ультиматум" получили представители американского банка Citigroup и французской финансовую группы Credit Agricole. В письмах украинская сторона настояла на прекращении финансирования компаний, торгующих российской нефтью и ее перевозящих. Кроме того, крупнейшие финансовые конгломераты "обязаны" продать свои доли в российских нефтегазодобывающих компаниях.

В письмах Устенко обвинил банки в "затягивании" боевых действий на Украине, поскольку те якобы помогают России финансировать спецоперацию. Советник Зеленского отметил, что если западные банки не отреагируют на предложение Киева, то украинское министерство юстиции подаст против них иски в МУС, а также не допустит к участию в восстановлении Украины после завершения боевых действий.



Устенко подчеркнул, что украинская разведка уже собирает требуемую информацию о поддержке финансовыми конгломератами Запада нефтегазовой промышленности РФ. Издание со своей стороны добавило, что МУС не может расследовать или привлечь к суду правительства или корпорации, он может наказать только физических лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как ранее писал Ruposters, Евросоюз отложил передачу Украине крупной финансовой помощи в 9 млрд евро. Так, ЕС ожидает новых экономических вызовов – возможное полное прекращение поставок российского газа и ужесточение монетарной политики рискует свалить регион в уже вторую рецессию за 2 года.

