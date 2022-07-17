Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России

Вадим Карасев

Сенатор Андрей Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России

Российский сенатор Андрей Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России. Об этом он написал в своем Telegram.

Клишас напомнил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посоветовал подождать эффекта от санкций против России. «Ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы», — добавил он.

