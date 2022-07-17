Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России
Сегодня, 21:20 Вадим КарасевСенатор Андрей Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России
Российский сенатор Андрей Клишас посоветовал подождать зимы инициаторам санкций против России. Об этом он написал в своем Telegram.
Клишас напомнил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посоветовал подождать эффекта от санкций против России. «Ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы», — добавил он.
По материалам: lenta.ru