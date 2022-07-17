Котировки Ethereum протестировали диапазон выше $1400
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Котировки Ethereum протестировали диапазон выше $1400

Котировки Ethereum протестировали диапазон выше $1400


За последние сутки цена Ethereum выросла практически на 13% на фоне предстоящей миграции блокчейна на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS).


В моменте актив протестировал диапазон выше $1400. На момент написания криптовалюта торгуется вблизи $1360.


Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Согласно Coinglass, за последние 24 часа объем ликвидаций на рынке Ethereum превысил $280 млн. При этом около $195 млн из этой суммы пришлось на короткие позиции.


Ранее ведущие разработчики в ходе очередного звонка предварительно утвердили слияние мейннета Ethereum с сигнальной сетью Beacon Chain на 19 сентября 2022 года. Окончательная дата во многом будет зависеть от перевода на PoS тестнета Goerli, запланированного на 11 августа.


В преддверии ожидаемого многими участниками сообщества события также значительно выросли котировки токена управления стейкингового протокола Lido (LDO). За сутки активы прибавил в цене более 70% и на момент написания торгуется вблизи $1,8.


Часовой график LDO/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Lido является самой популярной платформой для стейкинга ETH. Согласно Dune Analytics, на ее долю приходится свыше 31% всех монет, заблокированных на депозитном контракте Ethereum 2.0.


После перехода блокчейна на алгоритм PoS майнеры больше не смогут добывать криптовалюту. Некоторые участники перенаправят свои мощности на другие сети — одним из претендентов является Ethereum Classic. Цена нативного токена последней за сутки выросла на 34%, согласно CoinGecko. 


Напомним, в июне разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности» на начало октября 2022 года. 

# Экономика ethereum, eth, новости
По материалам: ForkLog

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