Кристина Асмус рассказала о боли и травмах

Актриса Кристина Асмус пожалела, что вышла за комика. До съемок в фильме «Текст» Кристина Асмус ассоциировалась у публики как веселая и беззаботная блондинка. Артистка и сама отмечает, что ее киношные образы были лишены драматизма. Кроме того, в становлении образа хорошей девочки важную роль сыграло замужество. Теперь звезда шокирует фанатов откровенными кадрами и съемками, чтобы избавиться от него. «Я вышла замуж за комика, всегда выгляжу как куколка. Этот образ, который я выстраивала, наверное, меня и погубил. Да, это хороший образ, который ко мне никакого отношения не имеет — во мне много боли, травм, я такой ранимый человек», — призналась Кристина в интервью проекту «Смотрите сами».Звезда добавила, что многим невдомек, какая она на самом деле. По словам Асмус, она прошла много преград, прежде чем стать знаменитой: актрисе отказывали на кастингах множество раз, но не теряла решимости. Сейчас Кристина, общаясь с фанатами в соцсетях, все чаще философствует о жизни и карьере актрисы. А вот о личной жизни звезда предпочитает не распространяться. Асмус лишь упомянула, что с Гариком Харламовым у нее отличные отношения, которые они поддерживают во благо дочери. Кроме того, по слухам, у звезды серьезные отношения. Однако ни о своем романе, ни о том, кто ее новый избранник, артистка рассказывать не торопится. Напомним, Асмус и Харламов объявили о разводе в 2020 году. Супруги были вместе семь лет. Расставание прошло тихо и мирно. Артистка с дочерью осталась жить в загородном особняке, который обустраивала с мужем, а Харламов перебрался в московскую квартиру.