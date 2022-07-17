Ксения Бородина скупает продукцию зарубежных брендов, которые ушли из России

39-летняя ведущая Ксения Бородина не смогла пройти мимо модных брендов. Звезда «Дома-2» весной заверила, что больше не будет ничего покупать в магазинах французского бренда Chanel. Сейчас Бородина отдыхает с детьми, мамой и подругами в Турции. Телезвезда вместе с матерью отправилась на прогулку по местным бутикам. Они не стали обходить Сhanel стороной. Ксения обнародовала видео, сделанное на улице после шопинга. У самой теледивы и ее мамы в руках были массивные крафтовые пакеты, а на одном из них — логотип французского бренда, основанного Коко Шанель. «Затарились!» — лаконично сообщила Бородина. Она также пошутила: «Летом девушка нужна для того, чтобы кидать ей в сумку всё то, что не помещается в карманы».Поклонники неизменно восхищаются мамой звезды. Инне Булатовне 61 год, при этом она по-прежнему готова составить компанию дочери в любой авантюре. Теледива наслаждается размеренным отдыхом в Турции. Она обожает турецкие сериалы и в восторге от многих местных актеров. Во время летнего путешествия звезда не ограничивает себя в кулинарных изысках. Такие гастрономические туры не сказываются на ее стройной фигуре. Недавно Ксения Бородина призналась, что получает угрозы от украинцев. Поводом для таких действий стал опрос, который на самом деле был фейковым.