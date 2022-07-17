Ксения Собчак снялась голой в бане

Ведущая и журналистка Ксения Собчак пошла по стопам Анастасии Волочковой. Светская львица в настоящий момент отдыхает с друзьями и сыном Платоном в Турции. Здесь она нашла нестандартное развлечение для жарких стран – ходит в баню, да еще и с веничком. Выставив видео из парилки в бикини, Собчак разбила слух о своей беременности. Ведь мало кто в положении рискует посещать в баню, да и живот у звезды – абсолютно плоский.«Баня, когда на улице 38 жары? Конечно да! Заветы Волочковой не нарушаем!» - прокомментировала кадры Ксения Собчак. Отметим, что раньше Ксения Собчак и Анастасия Волочкова были дружны и даже вместе появлялись на светских мероприятиях. Однако в последнее время между ними словно черная кошка пробежала. В основном любит подкалывать на публике бывшую подругу телеведущая.