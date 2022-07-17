Кто родился 17 июля

Валерий Николаевич Васильев (57 лет)

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Закончил Ивановскую государственную текстильную академию по специальности «экономист-менеджер». Перед избранием в верхнюю палату парламента занимал пост заместителя председателя Ивановской областной Думы.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Евгений Евгеньевич Марченко (50 лет)

Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

В разные годы окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, а также магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета по программе «История».

С 2014 года является членом Ассоциации юристов России. В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы РФ VII созыва.

В этот день также родились:

Семен Семенович Якубов (75 лет)

Российский автогонщик, заслуженный мастер спорта РФ.

В период с 2000 по 2006 год пять раз становился победителем ралли «Дакар» в роли штурмана, чемпион России в классе грузовиков, двукратный обладатель Кубка мира. Основал и с 2009 по 2015 год руководил международным ралли-рейдом «Шел­ковый путь».

Лауреат Государственной пре­мии РФ.

Александр Константинович Петров (65 лет)

Россий­ский мультипликатор, заслуженный деятель искусств РФ.

Является автором сценария и режиссером таких мультфильмов, как «Сон смешного человека», «Моя любовь» и других. Его «Старик и море» получил в 2000 году премию «Оскар» как лучший короткометражный анимационный фильм.

Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и Государственной премии РФ.