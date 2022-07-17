Кто родился 17 июля
Валерий Николаевич Васильев (57 лет)
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике.
Закончил Ивановскую государственную текстильную академию по специальности «экономист-менеджер». Перед избранием в верхнюю палату парламента занимал пост заместителя председателя Ивановской областной Думы.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Евгений Евгеньевич Марченко (50 лет)
Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.
В разные годы окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, а также магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета по программе «История».
С 2014 года является членом Ассоциации юристов России. В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы РФ VII созыва.
В этот день также родились:
Семен Семенович Якубов (75 лет)
Российский автогонщик, заслуженный мастер спорта РФ.
В период с 2000 по 2006 год пять раз становился победителем ралли «Дакар» в роли штурмана, чемпион России в классе грузовиков, двукратный обладатель Кубка мира. Основал и с 2009 по 2015 год руководил международным ралли-рейдом «Шелковый путь».
Лауреат Государственной премии РФ.
Александр Константинович Петров (65 лет)
Российский мультипликатор, заслуженный деятель искусств РФ.
Является автором сценария и режиссером таких мультфильмов, как «Сон смешного человека», «Моя любовь» и других. Его «Старик и море» получил в 2000 году премию «Оскар» как лучший короткометражный анимационный фильм.
Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской и Государственной премии РФ.