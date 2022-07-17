Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17 июля 2022 года
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Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17 июля 2022 года

Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17 июля 2022 года
Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на 🌷17 июля 2022 года🌷. 🌏18 лунные сутки Убывающая  луна ♓Луна в знаке Рыбы В этот день способности к умственной концентрации несколько ослаблены, воображение стремится увлечь наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить этот день на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. 💢 День недели Воскресенье, это день Солнца, потому он и пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям добрую силу. Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, в удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости ! https://vk.com/larisaandersen
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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