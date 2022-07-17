Львов ждет романтическое знакомство, а Стрельцы могут столкнуться с разочарованием: любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
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Львов ждет романтическое знакомство, а Стрельцы могут столкнуться с разочарованием: любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Львов ждет романтическое знакомство, а Стрельцы могут столкнуться с разочарованием: любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Неделя с 18 по 24 июля 2022 года пройдет в фазе убывающей Луны, что означает некоторый спад энергии у представителей большинства знаков зодиака и переход в более миролюбивое состояние. Кому-то это поможет гармонизировать отношения с близким человеком и стереть все острые углы в общении. Но при этом следует иметь в виду, что многие люди в этот период могут быть подвержены смене настроения и даже временным депрессиям.

Овен


Энергия Овнов на этой неделе резко идет на спад. Вашим источником силы станут близкие люди, которые помогут справиться с депрессивным состоянием. Постарайтесь больше времени проводить в общении, чтобы укрепить семейные отношения. Одиноким Овнам на этой неделе лучше не заводить новые знакомства — они окажутся неудачными и принесут разочарование.

Телец


Для Тельцов эта неделя будет наполнена различными событиями и семейными делами, которые помогут справиться с депрессивным состоянием. Старайтесь не уединяться и не поддаваться унынию, общение и совместное времяпрепровождение с близкими людьми обеспечит позитивный настрой и принесет ощущение радости.

Близнецы


Близнецам на этой неделе лучше держаться подальше от токсичных людей и не вступать с ними в споры. Также это благоприятное время можно использовать для разрыва изживших себя отношений. Последствия от него будут минимальными и принесут облегчение. Вы не будете долго одиноки, вскоре судьба подарит вам шанс на личное счастье.

Рак


Одиноким Ракам на этой неделе лучше отдохнуть и постараться визуализировать свои мечты о счастливой семейной жизни. Это обещает удачу и новое интересное знакомство. Семейным Ракам следует уделить время своему спутнику жизни — он нуждается в вашей поддержке.

Лев


У Львов на этой неделе выпадает романтическое знакомство, которое может перерасти в серьезные отношения. Но их развитие будет зависеть не только от вашего настроя, но и от внешних обстоятельств. Нужно приготовиться к возможным препятствиям на пути к личному счастью.

Дева


Холодность в отношениях с близким человеком, которая наблюдалась в последнее время, может неожиданно смениться стремлением Девы к взаимопониманию. Чтобы настроить своего близкого человека на эту волну, постарайтесь его чем-то удивить, например, пригласите на совместный отдых, ужин при свечах или романтическое свидание в интересном месте. Звезды будут к вам благосклонны.

Весы


У Весов на этой неделе может случиться неожиданная влюбленность. Вы потеряете голову от человека, с которым давно знакомы. Постарайтесь взять себя в руки и взвесить все «за» и «против», прежде чем начнете действовать. Главное, чтобы ваше стремление к сближению не принесло разочарование и не стало для кого-то жизненной трагедией.

Скорпион


У Скорпиона наступает благоприятное время для гармонизации личных отношений, урегулирования конфликтов и восстановления утраченного взаимопонимания с близким человеком. Постарайтесь забыть все обиды и не пытайтесь выяснять отношения, начните свой роман с нуля, и у вас все получится.

Стрелец


Стрельцы могут столкнуться с разочарованием и неудовлетворенностью в личной жизни, но это не повод опускать руки и предаваться унынию. Поставьте свои отношения на недолгую паузу, чтобы осознать, насколько они для вас важны. А затем либо делайте что-то для их гармонизации, либо красиво расстаньтесь, чтобы обрести новое счастье.

Козерог


Одинокие Козероги могут на этой неделе встретить близкого по духу человека. Главное, не пройти мимо и не пропустить подсказки Вселенной, поскольку понимание, что это ваш человек, придет не сразу. Семейным Козерогам стоит подумать над укреплением отношений, которые становятся рутинными из-за нехватки ярких эмоций.

Водолей


У Водолеев полная гармония в сфере личных отношений. Ваше стремление к взаимопониманию с партнером, умение считаться с его мнением и идти на компромиссы дает позитивные результаты. Вы имеете крепкий тыл и всегда можете рассчитывать на поддержку близкого человека.

Рыбы


У одиноких Рыб наступает период разочарования, которому нельзя позволить одержать верх над собой. Настройте себя на позитив, отправьтесь в путешествие или больше времени проводите в обществе людей. Вскоре вас ждет судьбоносная встреча, которая наполнит вашу жизнь смыслом.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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