Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына

Вадим Карасев

Совсем недавно Мария Шарапова стала мамой: предположительно, это произошло еще 1 июля — тогда 35-летняя теннисистка обновила статус в инстаграме*, написав: "Мама". Но подтвердила новость спортсменка только спустя две недели: на своей странице она опубликовала семейное фото, на котором запечатлена вместе со своим возлюбленным, бизнесменом Александром Гилксом, и новорожденным сыном. Ребенку дали имя Теодор.

Самый прекрасный, непростой и ценный подарок, о котором только могла мечтать наша маленькая семья,

— подписала снимок Мария.





Мария Шарапова и Александр Гилкс с сыном

Сегодня Шарапова опубликовала еще один кадр, где Гилкс держит малыша, и написала:

С днем рождения, папа!





Александр Гилкс с сыном

Гилкс 17 июля празднует 42-летие. Для него, как и для Шараповой, это первый ребенок. Британский миллионер и российская теннисистка, завершившая карьеру два года назад, вместе с 2018 года. В 2020-м году они объявили о помолвке. Неизвестно, поженились ли влюбленные: о свадьбе ничего не сообщалось. Про то, что она ждет ребенка, Шарапова рассказала в апреле этого года.

*Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

Маргарита Дорошевич