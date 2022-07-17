Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына
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Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына

Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына

Совсем недавно Мария Шарапова стала мамой: предположительно, это произошло еще 1 июля — тогда 35-летняя теннисистка обновила статус в инстаграме*, написав: "Мама". Но подтвердила новость спортсменка только спустя две недели: на своей странице она опубликовала семейное фото, на котором запечатлена вместе со своим возлюбленным, бизнесменом Александром Гилксом, и новорожденным сыном. Ребенку дали имя Теодор.

Самый прекрасный, непростой и ценный подарок, о котором только могла мечтать наша маленькая семья,

— подписала снимок Мария.


Мария Шарапова и Александр Гилкс с сыном

Сегодня Шарапова опубликовала еще один кадр, где Гилкс держит малыша, и написала:

С днем рождения, папа!


Александр Гилкс с сыном

Гилкс 17 июля празднует 42-летие. Для него, как и для Шараповой, это первый ребенок. Британский миллионер и российская теннисистка, завершившая карьеру два года назад, вместе с 2018 года. В 2020-м году они объявили о помолвке. Неизвестно, поженились ли влюбленные: о свадьбе ничего не сообщалось. Про то, что она ждет ребенка, Шарапова рассказала в апреле этого года.

*Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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