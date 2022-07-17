Мария Шарапова родила первенца, показав его первое фото
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Мария Шарапова родила первенца, показав его первое фото

Мария Шарапова родила первенца, показав его первое фото

35-летняя Мария Шарапова в минувшем апреле поделилась с поклонниками радостной новостью, сообщив в соцсетях о своей беременности. А накануне бывшая первая ракетка мира призналась, что наконец родила первенца.

Знаменитая теннисистка опубликовала в соцсетях фото, на котором склонилась над новорожденным малышом вместе со своим возлюбленным - известным британским бизнесменом и миллионером Александром Гилксом, которого называют другом принцев Уильяма и Гарри.


Мария Шарапова раскрыла, что 1 июля у нее появился на свет сын. Родители решили дать мальчику имя Теодор.

"Самый красивый подарок, испытание и награда, о которых только могла мечтать наша маленькая семья", - подписала снимок звезда.

Поклонники тут же начали поздравлять Марию Шарапову в комментариях с радостным событием.


Мария Шарапова выходит замуж

Пару лет назад российская теннисистка объявила в своем блоге о помолвке со своим возлюбленным Александром Гилксом, с которым начала встречаться в 2018 году.

"Я сказала да с самого первого дня, как мы встретились. Это был наш маленький секрет, не так ли?" – написала Шарапова, добавив смайлик в виде сердца, кольца и бокалов с шампанским.

Возлюбленный российской теннисистки в свою очередь высказался о радостном событии. "Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. С нетерпением жду возможности всю жизнь любить и учиться у тебя", – написал мужчина.

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По материалам: uposters.ru

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