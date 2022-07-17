Марина Зудина о внучке: «Она солнечный ребенок, который должен был появиться именно в это время»
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Марина Зудина о внучке: «Она солнечный ребенок, который должен был появиться именно в это время»

Марина Зудина о внучке: «Она солнечный ребенок, который должен был появиться именно в это время»

26-летний Павел Табаков долго не афишировал факт своего отцовства — в 2020 году у него родилась дочь Мия. Уважая решение сына, Марина Зудина также не делилась радостной новостью. Однако сейчас, когда широкой общественности уже известно о девочке, актриса не скрывает своего трепетного отношения к внучке.


Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, как растет ее внучка Мия. Дочь Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной появилась на свет летом 2020 года, и рождение крохи долго было секретом. Ее родители встречались несколько лет, но так и не узаконив отношения, увы, расстались. Но это не помешало им сохранить дружбу.

Зудина не скрывает теплого отношения к девочке и ждет, когда та подрастет, чтобы брать ее с собой в путешествия. Звезда «Содержанок» часто лайкает посты своей несостоявшейся невестки в социальных сетях и оставляет милые комментарии под фотографией внучки. На вопрос журналистов о том, как она оценивает сына в качестве родителя, Марина Вячеславовна, улыбнувшись, ответила: «Я просто люблю их. Надеюсь, что Паша хороший отец, заботливый».

О внучке Марина Вячеславовна говорит исключительно с любовью. «Она пока не говорит, но очень хочет. Ей уже мешает то, что она не говорит. Она прекрасный солнечный ребенок, который должен был появиться именно в это время, она — солнечный аккумулятор. Надеюсь, когда она подрастет, я ее буду брать с собой. И Паша, и Маша свое получили, я не хочу быть воспитателем, с внучкой я хочу больше дружить», — поделилась актриса.

Напомним, сейчас Марина воспитывает 16-летнюю дочь Марию от Олега Табакова. Женщина деликатно умолчала о планах на жизнь юной наследницы. «Ей скоро 16, она достаточно взрослая девочка, я не любила когда про меня кто-то рассказывает, думаю, ей тоже не понравится», — подчеркнула Зудина.

Также Марина Зудина высказалась о назначении Константина Хабенского на должность худрука МХТ имени Чехова. В октябре прошлого года актер сменил на этом посту Сергея Женовача, который пришел в учреждение после смерти Олега Павловича Табакова.

Напомним, некоторые деятели культуры не оценили решения Минкульта относительно кандидатуры Константина Юрьевича. Например, Юрий Бутусов отметил, что считает этот шаг «стратегически неверным». «Театром должен руководить режиссер, у которого есть художественная идея, художественное понимание целого. Не говоря о том, что человек должен уметь делать спектакли», — отметил Бутусов.

Однако в театре тепло приняли новое руководство. Вдова Табакова присоединилась к тем, кто одобрил это назначение. «Мне кажется, что поменялась энергия... Как будто в театре был летаргический сон, хотя, наверное, есть люди, которых устраивало то, что было при Сергее Васильевиче Женоваче. Он такой серьезный человек... Но энергия поменялась буквально на следующий день после назначения Константина Юрьевича! Все по-другому смотрят друг на друга. Вне зависимости от того, как у меня будет складываться карьера, я рада за театр, потому что я переживала, потому что почти 20 лет своей жизни Олег Павлович положил на то, чтобы сделать его успешным», — подчеркнула Зудина.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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