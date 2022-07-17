Медведев высказался о неизбежности успеха спецоперации на Украине
Цели специальной военной операции (СВО) России на Украине будут достигнуты. Запад, который поддерживает киевский режим оружием и деньгами, также осознает неизбежность успеха спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
«Цели спецоперации будут достигнуты. Это осознают и те, кто дает киевскому режиму деньги и оружие, поскольку это не в интересах Европы», — высказался зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что если Россия не будет проводить независимую политику и оберегать свои границы, найдутся желающие сразу же ее растерзать. «Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения», — сказал он.