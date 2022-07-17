Медведев высказался о неизбежности успеха спецоперации на Украине

Вадим Карасев

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Запад осознает неизбежность успеха СВО на Украине

Цели специальной военной операции (СВО) России на Украине будут достигнуты. Запад, который поддерживает киевский режим оружием и деньгами, также осознает неизбежность успеха спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Цели спецоперации будут достигнуты. Это осознают и те, кто дает киевскому режиму деньги и оружие, поскольку это не в интересах Европы», — высказался зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что если Россия не будет проводить независимую политику и оберегать свои границы, найдутся желающие сразу же ее растерзать. «Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения», — сказал он.