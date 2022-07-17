Меню и основные принципы питания по диете Джона Макдугалла, сколько можно сбросить килограммов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Меню и основные принципы питания по диете Джона Макдугалла, сколько можно сбросить килограммов

Меню и основные принципы питания по диете Джона Макдугалла, сколько можно сбросить килограммов

Меню и основные принципы питания по диете Джона Макдугалла, сколько можно сбросить килограммов

В последнее время в мире все больше набирает популярности диета, разработанная доктором Джоном Макдугаллом. Способ, который он разработал для похудения, позволяет иначе посмотреть на привычки современного человека.

Основные принципы диеты Макдугалла

Доктор Макдугалл призывает полностью избавиться в рационе от мяса и молока, а вместо них отдать предпочтение цельному зерну, овощам, фруктам и бобовым.

Давно известно, что основу рациона приматов составляет растительная пища. Этого требует анатомия и физиология. Естественный рацион шимпанзе, который считается ближайшим родственником человека, является полностью вегетарианским.


Развитию человека лучше всего способствует крахмал. Такие продукты, как кукуруза, картошка и рис, содержат много углеводов и пищевых волокон, а вот жир тут практически отсутствует. Если сравнить крахмал с сыром, он очень низкокалорийный. Крахмал насыщает организм при употреблении всего четвертой части тех калорий, которые есть в мясе и сыре, но ощущение сытости будет более полным.

Известно, что углеводы утоляют голод на несколько часов, в то время как жиры имеют не слишком длительный эффект. Другими словами, если обед будет состоять только из крахмала, вы не будете чувствовать голод еще на протяжении длительного времени. А вот употребление жиров приведет к тому, что в скором времени вам опять захочется есть.

Меню для тех, кто худеет по методу Макдугалла: что можно есть

В соответствии с диетой доктора Макдугалла, можно есть следующие продукты:

  • каши, картошку, мучное;
  • выбирать лучше необработанные продукты. Вместо белой муки стоит отдать предпочтение цельнозерновой, овсяной. Готовить не из белого риса, а брать ячмень, овес. Вместо обычных спагетти лучше выбрать макароны из гороховой или нутовой муки;
  • включить в рацион больше фруктов, овощей и зелени, ведь они считаются богатым источником клетчатки и витаминов;
  • из него нужно полностью убрать яйца, молоко и остальную пищу животного происхождения;
  • не стоит насыщать организм полезными жирами, поедая авокадо килограммами. Достаточно будет тех жиров, которые уже есть в растительной пище;
  • сахар употреблять можно, но только в умеренных количествах. Лучше съесть овсяную кашу на завтрак с ягодами и быть весь день довольным, чем пичкать себя какой-то гадостью и быть несчастным.


Такое питание не имеет ограничений по порциям. Единственной рекомендацией является принцип средиземноморской диеты: желательно, чтобы разовая порция помещалась в две ладони. Вот приблизительное меню для начала:

  • Завтрак. Овсяная каша на воде со свежими ягодами и фруктами.
  • Перекус. Орехи, семечки и сухофрукты.
  • Обед. Салат из овощей с каплей оливкового масла, вареный картофель.
  • Перекус. Фрукты.
  • Ужин. Вареные бобы и овощи на гриле.

Сколько килограмм можно сбросить на диете Макдугалла

На крахмальной диете можно сбросить от 3 до 5 килограмм за две недели. Однако похудение происходит не только за счет жировых отложений, но и за счет мышц. Любая белковая диета провоцирует уменьшение мышечной массы, и крахмальная не является исключением.


Стоит отметить, что благодаря подобной диете кожа станет более светлой и упругой. Учитывая то, что в рационе нет жиров, лицо очистится от недостатков, например, от акне и угрей. Поэтому эту диету высоко ценят обладательницы жирной и проблемной кожи.

Питание по такой диете не ограничивает по количеству приема пищи. Не нужно считать калории и ограничивать себя. Если захочется есть перед сном – вперед. Но при этом ничего сладкого, кроме фруктов, и никакого растительного масла.

Доктор считает, что на картошке и хлебе человек не поправится в любом возрасте. Сам Джон со своей супругой, несмотря на достаточно преклонный годы, остаются стройными, энергичными и подтянутыми.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

Последние новости

Анастасия Макеева показала точеную фигуру на фото в купальнике
Анастасия Макеева показала точеную фигуру на фото в купальнике
Светлана Ходченкова поделилась фото со своего стриптиза
Светлана Ходченкова поделилась фото со своего стриптиза
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17 июля 2022 года
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17
В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и США
В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и США
Планы Барзикова и Кристины Бухынбалтэ на конец лета сильно отличаются
Планы Барзикова и Кристины Бухынбалтэ на конец лета сильно отличаются
Меню и основные принципы питания по диете Джона Макдугалла, сколько можно сбросить килограммов
Меню и основные принципы питания по диете Джона Макдугалла, сколько
За что люди чаще всего ненавидят Львов
За что люди чаще всего ненавидят Львов
Иркутские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку
Иркутские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку
СМИ: ликвидаторы 3AC намерены установить контроль над активами фонда в Сингапуре
СМИ: ликвидаторы 3AC намерены установить контроль над активами фонда
Microsoft ответила на новый запрос от FTC по сделке с Activision Blizzard
Microsoft ответила на новый запрос от FTC по сделке с Activision
Экономист спрогнозировал трансформацию мировой энергетики к 2050 году
Экономист спрогнозировал трансформацию мировой энергетики к 2050 году
''BMW'' против ''Гранты'': мгновенная карма сразу для двух нарушителей
''BMW'' против ''Гранты'': мгновенная карма сразу для двух нарушителей

Топ на сегодня

Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного поселка
Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного
NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную телескопом "Джеймс Уэбб"
NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную
В посольстве Франции встретились американские адмирал-трансгендер и ядерщик-трансгендер
В посольстве Франции встретились американские адмирал-трансгендер и
ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян
ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян
Сати Казанова покаялась перед участницами группы «Фабрика»
Сати Казанова покаялась перед участницами группы «Фабрика»

Еще по теме

Сколько можно сбросить килограммов на яичной диете, правила и принципы питания
Как запустить ударное похудение без голодания: простой способ назвали специалисты
Не поможет похудеть: врач рассказал, какая диета не избавит от лишнего веса
Названы 3 самых эффективных диеты для быстрого похудения