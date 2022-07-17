Меню и основные принципы питания по диете Джона Макдугалла, сколько можно сбросить килограммов

В последнее время в мире все больше набирает популярности диета, разработанная доктором Джоном Макдугаллом. Способ, который он разработал для похудения, позволяет иначе посмотреть на привычки современного человека.

Основные принципы диеты Макдугалла

Доктор Макдугалл призывает полностью избавиться в рационе от мяса и молока, а вместо них отдать предпочтение цельному зерну, овощам, фруктам и бобовым.

Давно известно, что основу рациона приматов составляет растительная пища. Этого требует анатомия и физиология. Естественный рацион шимпанзе, который считается ближайшим родственником человека, является полностью вегетарианским.





Развитию человека лучше всего способствует крахмал. Такие продукты, как кукуруза, картошка и рис, содержат много углеводов и пищевых волокон, а вот жир тут практически отсутствует. Если сравнить крахмал с сыром, он очень низкокалорийный. Крахмал насыщает организм при употреблении всего четвертой части тех калорий, которые есть в мясе и сыре, но ощущение сытости будет более полным.

Известно, что углеводы утоляют голод на несколько часов, в то время как жиры имеют не слишком длительный эффект. Другими словами, если обед будет состоять только из крахмала, вы не будете чувствовать голод еще на протяжении длительного времени. А вот употребление жиров приведет к тому, что в скором времени вам опять захочется есть.

Меню для тех, кто худеет по методу Макдугалла: что можно есть

В соответствии с диетой доктора Макдугалла, можно есть следующие продукты:

каши, картошку, мучное;

выбирать лучше необработанные продукты. Вместо белой муки стоит отдать предпочтение цельнозерновой, овсяной. Готовить не из белого риса, а брать ячмень, овес. Вместо обычных спагетти лучше выбрать макароны из гороховой или нутовой муки;

включить в рацион больше фруктов, овощей и зелени, ведь они считаются богатым источником клетчатки и витаминов;

из него нужно полностью убрать яйца, молоко и остальную пищу животного происхождения;

не стоит насыщать организм полезными жирами, поедая авокадо килограммами. Достаточно будет тех жиров, которые уже есть в растительной пище;

сахар употреблять можно, но только в умеренных количествах. Лучше съесть овсяную кашу на завтрак с ягодами и быть весь день довольным, чем пичкать себя какой-то гадостью и быть несчастным.





Такое питание не имеет ограничений по порциям. Единственной рекомендацией является принцип средиземноморской диеты: желательно, чтобы разовая порция помещалась в две ладони. Вот приблизительное меню для начала:

Завтрак . Овсяная каша на воде со свежими ягодами и фруктами.

. Овсяная каша на воде со свежими ягодами и фруктами. Перекус . Орехи, семечки и сухофрукты.

. Орехи, семечки и сухофрукты. Обед . Салат из овощей с каплей оливкового масла, вареный картофель.

. Салат из овощей с каплей оливкового масла, вареный картофель. Перекус . Фрукты.

. Фрукты. Ужин. Вареные бобы и овощи на гриле.

Сколько килограмм можно сбросить на диете Макдугалла

На крахмальной диете можно сбросить от 3 до 5 килограмм за две недели. Однако похудение происходит не только за счет жировых отложений, но и за счет мышц. Любая белковая диета провоцирует уменьшение мышечной массы, и крахмальная не является исключением.





Стоит отметить, что благодаря подобной диете кожа станет более светлой и упругой. Учитывая то, что в рационе нет жиров, лицо очистится от недостатков, например, от акне и угрей. Поэтому эту диету высоко ценят обладательницы жирной и проблемной кожи.

Питание по такой диете не ограничивает по количеству приема пищи. Не нужно считать калории и ограничивать себя. Если захочется есть перед сном – вперед. Но при этом ничего сладкого, кроме фруктов, и никакого растительного масла.

Доктор считает, что на картошке и хлебе человек не поправится в любом возрасте. Сам Джон со своей супругой, несмотря на достаточно преклонный годы, остаются стройными, энергичными и подтянутыми.