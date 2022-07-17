Microsoft ответила на новый запрос от FTC по сделке с Activision Blizzard
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Microsoft ответила на новый запрос от FTC по сделке с Activision Blizzard

Microsoft ответила на новый запрос от FTC по сделке с Activision Blizzard


Продолжаются проверки слияния Microsoft и Activision Blizzard. О самой сделке было объявлено еще в начале января, и сразу было понятно, что процесс не будет быстрым, учитывая сумму около $69 млрд, которые Microsoft платит за игровую компанию.

В феврале появилась информация, что сделку между Microsoft и Activision Blizzard будет рассматривать FTC — федеральная торговая комиссия США, ранее они помешали слиянию NVidia и ARM. В марте FTC запросила дополнительную информацию по сделке, а на днях пришел второй запрос. Как сообщили в Microsoft, они ответили на второй запрос от FTC, и теперь у антимонопольных органов США есть 30 дней, чтобы запросить дополнительную информацию. Если этого не произойдет — FTC автоматически вынуждена будет одобрить сделку.

Напомним, ранее стало известно, что сделка Microsoft и Activision Blizzard попала под расследование в Великобритании.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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