Михаил Боярский изменял жене
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Михаил Боярский изменял жене

Михаил Боярский изменял жене
Жена актера Михаила Боярского рассказала, почему не бросила его. Лариса Луппиан поделилась подробностями семейной жизни с Михаилом Боярским. Артистка рассказала о том, что не сразу влюбилась в будущего Д’Артаньяна, о его изменах, армии поклонниц и сложном характере. По словам Ларисы Регинальдовны, общий язык с будущим мужем ей не удавалось найти, пока Михаил Сергеевич не поступил в тот же театр. Во время репетиций актер открылся с новой стороны и покорил начинающую артистку остроумием и серьезностью. Но раньше, когда Боярский приходил в гости к еще молодой Луппиан, чтобы петь под гитару и поговорить, она пугалась его стихийного темперамента. Совместную жизнь с Боярским нельзя назвать простой. Толпы воздыхательниц, частые смены настроения и планов нередко становились камнем преткновения пары.
«С Мишей жить трудно. И не каждой женщине это бы удалось. Вначале у него были огромные армии поклонниц. Но самая большая проблема — его постоянные смены настроения и намерений», — делится худрук Ленсовета. Проблемы возникали не только из-за сложного характера актера. Разлад в семейные отношения вносили его измены. Луппиан признается, что хотела уйти от артиста, но ее остановила тяжелая болезнь мужа. Боярский страдал панкреатитом и по сей день борется с диабетом. «Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла. Помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах», — рассказала Лариса Регинальдовна. Несмотря на трудный жизненный путь, 69-летняя Лариса Луппиан и 72-летний Михаил Боярский до сих пор женаты и совместно играют в спектаклях «Смешанные чувства» и «В этом милом старом доме». Женщина признается, что их личная история оживляет диалоги и делает пьесы более искренними.
# Шоу-бизнес Боярский Михаил
По материалам: z-aya

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