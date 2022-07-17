Миро высказалась о пенсии Аллы Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Миро высказалась о пенсии Аллы Пугачевой

Миро высказалась о пенсии Аллы Пугачевой
Певица Алла Пугачева получает большую пенсию по сравнению с другими артистами. Блогер Лена Миро порассуждала в своем ЖЖ о финансовом положении семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Она считает, что комик не случайно активно гастролирует – дескать, отлично понимает, что нужно пользоваться возросшим интересом к нему и зарабатывать на свое будущее. Миро полагает, что артисты все равно вернутся домой, где востребованность Максима Галкина уже не будет прежней – его не станут звать на телевидение, да и на концерты его вряд ли станут раскупать билеты. Поэтому он якобы работает на будущее.
Впрочем, Аллу Борисовну не стоит до конца списывать со счетов, думает Лена Миро. «60 тысяч пенсии Пугачевой – тоже большие деньги. Только лишь бы не ушла от мужа, как говорится. Вам бы хватило 60 тысяч в месяц?» - спросила Миро у фолловеров. «Моя мама была бы безмерно счастлива такой пенсии, т.к. ее пенсия составляет 16 тысяч в месяц», «До недавних пор зарабатывала в два раза больше. Сейчас согласилась бы и на 40», «Хватило бы. Проверяла прошлым летом, когда ушла с работы. В Москве вполне можно жить на эти деньги, при наличии своей квартиры, отсутствии кредитов и ипотек», - ответили подписчики блогера.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Незлобин отменил европейский тур в поддержку Украины
Незлобин отменил европейский тур в поддержку Украины
Миро высказалась о пенсии Аллы Пугачевой
Миро высказалась о пенсии Аллы Пугачевой
Дмитрий Колдун расстался с женой из-за ссор с Филиппом Киркоровым
Дмитрий Колдун расстался с женой из-за ссор с Филиппом Киркоровым
Приближенный к Максиму Галкину рассказал об уголовном деле протии него
Приближенный к Максиму Галкину рассказал об уголовном деле протии него
Анастасию Волочкову назвали домработницей
Анастасию Волочкову назвали домработницей
ЧП: В пожаре погибло пятеро детей
ЧП: В пожаре погибло пятеро детей
На трассе «Сибирь» в Шелеховском районе из-за ДТП ограничили движение
На трассе «Сибирь» в Шелеховском районе из-за ДТП ограничили движение
В США оценили причину провала законодательных инициатив Байдена
В США оценили причину провала законодательных инициатив Байдена
Греф перечислил способы сдержать укрепление рубля
Греф перечислил способы сдержать укрепление рубля
Вредно и даже опасно: какие продукты нельзя мыть перед приготовлением и употреблением в пищу
Вредно и даже опасно: какие продукты нельзя мыть перед приготовлением
Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына
Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына
Виктория Боня о разжиревшем Потапе: «Думала, Барских – это дно, но тут снизу постучали»
Виктория Боня о разжиревшем Потапе: «Думала, Барских – это дно, но

Топ на сегодня

Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает разные знаки зодиака
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает
CEO FTX и братья Уинклвоссы поддержали избирательную кампанию Кирстен Джиллибранд
CEO FTX и братья Уинклвоссы поддержали избирательную кампанию Кирстен
Рики Мартина обвинили в инцесте с племянником. Звезде грозит 50 лет тюрьмы
Рики Мартина обвинили в инцесте с племянником. Звезде грозит 50 лет
Захарова возмутилась фотографией адмирала-трансгендера и чиновника в платье
Захарова возмутилась фотографией адмирала-трансгендера и чиновника в
ЧП: От нового коронавируса не помогают прививки
ЧП: От нового коронавируса не помогают прививки

Еще по теме

Алла Пугачева может вернуться в Россию без мужа и жить богато
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Лена Миро высказалась о не возврате Максима Галкина в Россию
Над Ксенией Бородиной посмеялась Лена Миро