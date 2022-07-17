Миро высказалась о пенсии Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева получает большую пенсию по сравнению с другими артистами. Блогер Лена Миро порассуждала в своем ЖЖ о финансовом положении семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Она считает, что комик не случайно активно гастролирует – дескать, отлично понимает, что нужно пользоваться возросшим интересом к нему и зарабатывать на свое будущее. Миро полагает, что артисты все равно вернутся домой, где востребованность Максима Галкина уже не будет прежней – его не станут звать на телевидение, да и на концерты его вряд ли станут раскупать билеты. Поэтому он якобы работает на будущее.Впрочем, Аллу Борисовну не стоит до конца списывать со счетов, думает Лена Миро. «60 тысяч пенсии Пугачевой – тоже большие деньги. Только лишь бы не ушла от мужа, как говорится. Вам бы хватило 60 тысяч в месяц?» - спросила Миро у фолловеров. «Моя мама была бы безмерно счастлива такой пенсии, т.к. ее пенсия составляет 16 тысяч в месяц», «До недавних пор зарабатывала в два раза больше. Сейчас согласилась бы и на 40», «Хватило бы. Проверяла прошлым летом, когда ушла с работы. В Москве вполне можно жить на эти деньги, при наличии своей квартиры, отсутствии кредитов и ипотек», - ответили подписчики блогера.