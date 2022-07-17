На трассе «Сибирь» в Шелеховском районе из-за ДТП ограничили движение
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На трассе «Сибирь» в Шелеховском районе из-за ДТП ограничили движение

Около 18:30 сегодня, 17 июля, на 16 километре федеральной автодороги «Сибирь» произошло столкновение автомобиля Nissan Qashqai и большегруза Volvo. Фура потеряла равновесие и завалилась набок, перегородив две из трех полос движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С места аварии госпитализировали водителя внедорожника. На время проведения работ по поднятию грузового транспорта организовано реверсивное движение. Безопасность на участке трассы обеспечивают сотрудники ГИБДД.


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По материалам: irk

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