На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch

Вадим Карасев





Игра Knights & Guns, которая ранее была доступна среди популярных игровых платформ только на Switch, скоро доберется до приставок Xbox. В Microsoft Store игроки обнаружили страницу проекта Knights & Guns, где указана дата его релиза — 16 сентября 2022 года.

Knights & Guns — шутер-платформер, нацеленный на кооперативное прохождение в локальном режиме, на двух человек. Игра рассказывают история о двух рыцарях, которые имеют оружие, но стреляет оно только вверх. Сюжетная кампания в Knights & Guns имеет более 150 уровней, в игре есть более 30 видов оружия, множество доспехов и дополнительные режимы, вроде бесконечного режима отражения атак монстров (в стиле «Орда»).

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На каких платформах, помимо Xbox, планируется 16 сентября релиз Knights & Guns, не уточняется.