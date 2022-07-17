Народные методы помогут избавиться от саранчи и колорадского жука на даче и огороде

Колорадский жук и саранча считаются извечной проблемой на даче и огороде. Именно эти два вредителя наносят максимальный урон сельскому хозяйству. Вредят они не только на полях, но и на домашних участках.

Кто такой жук колорадский

Методы борьбы с колорадским жуком и саранчой приблизительно одинаковые, хотя имеют некоторые отличия. Известно, что колорадский жук уничтожает культуры постепенно. А вот саранча может все разрушить за считанные дни.

В середине прошлого века была легенда о том, что жука с воздуха сбрасывала Америка на Европу и Россию. Да и расцветка этого вредителя была похожа на американский флаг. Вот только официального подтверждения или доказательств такое предположение не нашло.





Личинки жука в оранжевой скорлупе прикрепляются к нижней стороне растения. Все они имеют черную голову, жуками становятся приблизительно через неделю после отложения. Далее они начинают быстро есть растение, размножаться и вредить. Известно, что одна самка за месяц может отложить до 500 яиц.

Нужно не упустить момент, когда жуки еще находятся на стадии личинок, чтобы быстрее их уничтожить. Известно, что основной их целью являются картошка, томаты и баклажаны.

Как бороться с колорадским жуком

Самым безопасным способом борьбы считается сбор жуков вручную. Делать это стоит в перчатках, так как вредитель способен выделять химическое вещество. Собранный “урожай” нужно помещать в раствор с мыльной водой. Однако такой метод подойдет лишь тем, у кого немного насаждений.





Чтобы не применять химию, есть народные способы борьбы с вредителем — это настои для опрыскивания:

Чеснок или лук. На ведро воды необходимо взять несколько горстей шелухи, прокипятить пару часов, добавить хозяйственное мыло, чтобы раствор закрепился на растении, остудить и опрыскать.

Ловушка из картофеля. Овощ мелко нарезать, поместить в стеклянную банку и прикопать в том месте, где могут быть жуки. Нужно, чтобы вредители могли легко залезть в банку. А вот вылезть они не смогут, ведь стенки очень скользкие.

Горчица. На 100 грамм горчицы взять ведро воды и 100 мл уксуса. Раствор настоять и опрыскать.

Белый клевер. Такое растение не сильно нравится колорадскому жуку, поэтому способно отпугнуть от участка с насаждениями.

Добавление в землю качественной мульчи и опилок также уменьшает привлекательность растений для колорадского жука.

Как избавиться от саранчи на огороде

Метод ручного сбора тут приветствуется, как и в случае с колорадским жуком. Но тут потребуется хорошая сноровка и поворотливость. Кроме того, вариант хорош только в том случае, если у вас небольшой участок и мало насаждений.





Саранчу можно ловить с помощью специальных ультрафиолетовых ловушек. Нужно включить соответствующую лампу, а под ней поставить ведро с водой. Саранча имеет отличное зрение, поэтому будет идти на источник света, попадая в ловушку.

Стоит отметить, что в борьбе с саранчой не смогут помочь никакие народные средства. Если начнется ее активное переселение, когда стаи будут лететь над вашим участком, на это никак повлиять нельзя. А вот при средней атаке могут быть действенными инсектициды.

Уменьшить вероятность появления саранчи можно с помощью профилактики — это сезонное перекапывание участка, уничтожение найденных кладок яиц. Кроме того, полакомиться саранчой любит домашняя птица, не говоря уже о воробьях. Поэтому, если терять уже нечего, можно смело выпустить на огород курей и гусей. Кроме того, саранчу едят жабы и жуки-нарывники, поэтому не стоит их прогонять с участка.