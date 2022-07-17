Наталья Гулькина в шоке от плясок на могиле Юрия Шатунова

Певица Наталия Гулькина в гневе от того, что творится на кладбище. Артистка осудила поведение поклонников Юрия Шатунова, которые приходят на его могилу и ведут себя безнравственно. Певица напомнила, что рядом находятся участки других людей и стоит проявить к ним уважение. 58-летняя Гулькину возмущает, как ведут себя фанаты Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище, где похоронен прах артиста. Некоторые поклонники нарушают общественный порядок и ведут себя неадекватно: бросаются на крест, поют песни, лежат на венках, делают селфи. «Мое мнение о поведении поклонников — это, конечно, треш! Рядом находятся могилы других людей и нарушать их покой — это безнравственно!» — прокомментировала действия людей Наталия в соцсетях.А, по словам охраны, вандалы и вовсе уносят игрушки, которые верные почитатели творчества солиста «Ласкового мая» приносят на могилу усопшего. Из-за неадекватного поведения фанатов администрации кладбища пришлось пойти на ограничительные меры. Сейчас доступ к могиле свободен, но подойти максимально близко невозможно. Наблюдать за местом последнего упокоения певца можно только с расстояния. Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года из-за острой сердечной недостаточности на 49 году жизни. Одна часть его праха покоится на Троекуровском кладбище в Москве. Вторую — вдова увезла в Германию. Она планирует развеять его над озером, где бывший солист «Ласкового мая» любил рыбачить.