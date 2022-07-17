Навка и Песков среди гостей, телеграмма от Путина, "Лужники": как Григорий Лепс отметил 60-летие
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Навка и Песков среди гостей, телеграмма от Путина, "Лужники": как Григорий Лепс отметил 60-летие

Навка и Песков среди гостей, телеграмма от Путина, "Лужники": как Григорий Лепс отметил 60-летие

Григорий Лепс второй день принимает поздравления: 16 июля певцу исполнилось 60 лет. Артист отметил юбилей большим концертом, а после — вечеринкой для близких друзей, где были замечены Татьяна Навка с Дмитрием Песковым, Эмин Агаларов и другие знаменитости.


Татьяна Навка и Григорий Лепс


Дмитрий Песков и Татьяна Навка


Григорий Лепс с Татьяной Навкой и другими гостями

Накануне юбилея Лепс собрал "Лужники": по телеграм-каналам, правда, разлетелось фото заполненного только частично стадиона, однако вскоре выяснилось, что кадр был сделан в самом финале концерта, когда часть зрителей уже покинула площадку, чтобы успеть на метро.

Фото и видео из аккаунта самого Лепса подтверждают, что солд-аут действительно состоялся.


Концерт Григория Лепса в Лужниках

В день своего рождения певец сообщил, что ему присвоили звание народного артиста. Также певец показал у себя в инстаграме* телеграмму от Владимира Путина, в которой президент назвал именинника "талантливым певцом и композитором, ярким неординарным человеком", отдельно отметив его "деятельное участие в востребованных общественных, благотворительных, патриотических проектах".


Телеграмма от Владимира Путина

Многие из знаменитых друзей поздравили Григория в соцсетях, а некоторые присутствовали на праздновании. Вечеринку в честь дня рождения Лепса вели Гарик Харламов и Марина Кравец.

Журналисты отмечают отсутствие на празднике бывшей жены певца Анны и телеведущей Юлии Барановской, с которой Лепсу уже довольно давно приписывают роман. На танцполе Лепс зажигал под песни Вани Дмитриенко вместе с дочерью, Ингой Лепс, которая уже не скрывает беременность.

Дедушка Гриша — скоро,

— подписала видео супруга продюсера Сергея Кожевникова Екатерина.


Григорий Лепс танцует с дочерью Ингой


Эмин Агаларов


Сергей и Екатерина Кожевниковы, Сергей Шакуров


Григорий Лепс с тортом


Татьяна Навка с гостями вечера

*Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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