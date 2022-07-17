Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и другие новости из мира ИИ

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ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Минцифры РФ предложило не обезличивать данные граждан.

Власти Греции оштрафовали Clearview AI на 20 млн евро.

Ученые с помощью ИИ планируют изучить свежие снимки космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Группа исследователей создала языковую модель со 176 млрд параметров.

В Швейцарии построят сеть подземных туннелей для автономной доставки грузов по стране.

Наиболее важные сделки в сфере ИИ.

Минцифры России предложило не обезличивать персональные данные граждан. Ведомство представило новую версию законопроекта для регулирования оборота конфиденциальной информации.

Документ обяжет бизнес передавать государству данные клиентов без предварительной деперсонализации. Согласие граждан не потребуется.

После обезличивания полученных сведений уполномоченным органом Минцифры предоставит доступ к данным другим ведомствам и российским разработчикам ИИ-систем, говорится в документе.

Власти Греции оштрафовали разработчика системы распознавания лиц Clearview AI на 20 млн евро.

Управление по защите данных выявило, что стартап нарушил принципы законности и прозрачности европейского регламента GDPR.

Ведомство запретило компании собирать и обрабатывать персональные данные проживающих в стране людей. Также регулятор обязал Clearview AI удалить всю имеющуюся информацию о гражданах Греции.

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) изучит наличие расовой предвзятости в ИИ-системах для принятия решений о найме.

По данным ведомства, вызванная алгоритмами дискриминация может привести к отказу в приеме на работу, а также предоставлении кредитов или пособий по соцобеспечению.

ICO расследует использование таких систем и то, влияют ли решения ИИ на возможности трудоустройства представителей этнических меньшинств.

Искусственный интеллект задействуют для изучения первых полноцветных снимков с космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST).

Изображения, полученные с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», которые будет анализировать ИИ. Данные: NASA.

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе используют ИИ-алгоритм Morpheus, обученный классифицировать астрономические объекты вроде галактик на основе анализа пикселей необработанных данных. В будущем модель поможет найти пригодные для жизни планеты за пределами Солнечной системы, заявили ученые.

Сперва инженеры применят снимки с «Джеймса Уэбба» для тренировки Morpheus. По их словам, алгоритм обучен на изображениях с телескопа «Хаббл», а оптика JWST — уникальна.

73% людей назвали сгенерированное нейросетью DALL-E 2 изображение картиной, созданной человеком. Исследование провели разработчики онлайн-чата Tidio.

68% респондентов считают сюрреалистическое произведение Здзислава Бексиньского созданным руками человека. Только 9% опрошенных смогли «легко» отличить работы художников от ИИ-генераций, говорится в отчете.

Сгенерированное DALL-E 2 изображение (слева) и работа художника Здзислава Бексиньского (справа), участвовавшие в эксперименте. Данные: Tidio.

По данным Tidio, около 67% респондентов считают созданные ИИ-алгоритмами изображения формой искусства.

Участники назвали достоинствами технологии генеративного ИИ простоту концептуализации идей и источниками вдохновения. Однако некоторых участников опроса обеспокоило неправомерное использование ИИ для создания дипфейков, отметили авторы.

Команда из 100 000 экспертов разработала языковую модель BLOOM со 176 млрд параметров. Алгоритм распространяется с открытым исходным кодом.

Исследователи обучили нейросеть на суперкомпьютере Jean Zay, расположенном в Париже. Модель способна генерировать текст на 13 программных и 46 естественных языках, включая диалекты.

По словам авторов, BLOOM позволит ученым и разработчикам исследовать риски и преимущества больших языковых моделей. Алгоритм доступен бесплатно любому лицу или учреждению, согласившемуся с лицензией ответственного ИИ, добавили они.

Власти Швейцарии согласовали строительство сети подземных туннелей для автономной доставки грузов. Реализация проекта Cargo Sous Terrain стоимостью $30-35 млрд начнется 1 августа 2022 года.

Беспилотники будут забирать и развозить посылки к специальным пандусам в пределах подземной сети. Робомашины смогут функционировать круглосуточно со скоростью 30 км/ч. Также инженеры интегрируют в крыши туннелей монорельсы для экспресс-доставки грузов меньших габаритов.

Протяженность сети составит 500 км. Первая секция на 70 км с десятью хабами свяжет Цюрих с логистическим центром Härkingen-Niederbipp на западе страны.

В Японии задействовали AR-очки для удаленного шопинга. Технология позволяет пожилым гражданам совершать покупки, не выходя из дома.

Покупатель в шлеме дополненной реальности. Данные: Nikkei Asia.

Сотрудник магазина сканирует содержимое полок с помощью гарнитуры RemoPick и выбирает товары, отмеченные покупателем в специальном приложении на смартфоне или планшете. Технология запоминает позиции продуктов и показывает работнику местоположение нужных.

Разработчики запустили пилотный проект в одном из японских супермаркетов сети 7-Eleven в июне 2022 года. В первые две недели сервисом воспользовались 13 человек старше 60 лет.

Компания Lime научила электросамокаты предупреждать пользователей, когда те едут по тротуару. В августе 2022 года компания протестирует технологию на 400 устройствах в Сан-Франциско и Чикаго (США).

Компания оборудовала электросамокаты камерами и платформой компьютерного зрения. При заезде на тротуар система уведомляет пользователей о нарушении звуковым сигналом или принудительным снижением скорости.

До конца 2022 года Lime планирует запустить тестирование технологии в шести городах.

Американские ученые разработали ИИ-татуировку для отслеживания артериального давления.

Схематическое изображение работы графеновой ИИ-татуировки. Данные: Техасский университет в Остине и Техасский университет A&M.

Растяжимая электронная наклейка на базе графеновых датчиков подает в кожу слабый электрический ток и анализирует реакцию организма. Распространение сигнала по пути наименьшего сопротивления позволяет определить изменения биоимпеданса, коррелирующие с динамикой артериального давления.

Исследователи также научили устройство измерять скорость пульсовых волн. Они использовали эти сведения вместе с данными биоимпеданса для тренировки ИИ прогнозированию точек диастолического и систолического артериального давления.

Ученые привлекли семь добровольцев, чтобы собрать 18 667 записей. Из них 89% пошли на обучение алгоритма, а 11% — на его тестирование.

По данным ученых, точность измерения устройства составила 0,2±4,5 мм рт. ст. для диастолического давления и 0,2±5,8 мм рт. ст. для систолического, что эквивалентно классу А стандарта IEEE для устройств мониторинга артериального давления.

С 10 по 16 июля 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $536 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

May Mobility получила $111 млн на развертывание беспилотных автомобилей в США и Японии.

Стартап в области автономных полетов Merlin Labs привлек $105 млн.

XPeng Robotics собрала $100 млн на подготовку к массовому производству бытовых роботов.

Создатели MLOps-платформы Tecton привлекли $100 млн.

AI21 Labs получила $64 млн на разработку крупных и сложных языковых моделей.

You собрала $25 млн на создание «премиум-функций» для ИИ-поисковика.

Разработчики платформы для оптимизации моделей машинного обучения Deci привлекли $25 млн.

Syrup Tech получила $6,3 млн на развитие ПО для прогнозных рекомендаций по инвентаризации.

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