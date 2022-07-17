Незлобин отменил европейский тур в поддержку Украины

Вадим Карасев

Комик Незлобин отменил тур в поддержку Украины, билеты на который не купили

Российскому комику Александру Незлобину пришлось отменить тур по Европе. О том, что зрители не купили билеты на концерты его тура в поддержку Украины, сообщается в Telegram-канале издания Ura.ru.

Бывший резидент Comedy Club хотел дать в европейских городах концерты, выручка от которых должна были пойти на помощь Украине. По мнению Незлобина, в том, что билеты не удалось продать, виноваты организаторы выступлений.

Издание приводит комментарий одной из поклонниц Незлобина в социальных сетях, купившей два билета на концерт в столице Латвии Риге. «Еще удивилась, что так много свободных мест. Очевидно, что не собрали нужной суммы и решили отменять», — пишет женщина.

Кроме Риги, концерты стендапера должны были пройти в Вильнюсе, Таллине, Кракове, Лондоне, Варшаве, Праге, Вене, Амстердаме и Берлине.

Известно, что в первые дни начала специальной военной операции России на территории Украины Незлобин осудил действия России.

Ранее стало известно, что российской оперной певице Анне Нетребко отказали в проведении сольного концерта в немецком Штутгарте. В местном министерстве финансов заявили, что ее концерт в городе не состоится, пока на территории Украины идет военная спецоперация.