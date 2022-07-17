Новости Game Pass за 9-16 июля: что добавили, перенесли и другие события
Прошедшая неделя стала интересной для подписки Game Pass с точки зрения новых игр, которые в нее добавили. В игровом сервисе с 9 по 16 июля появилось сразу 8 новых проектов. Но это далеко не все интересные новости, которые происходили вокруг подписки за минувшие 7 дней.
Новинки в Game Pass
На этой неделе подписка Game Pass пополнилась 8 играми:
Garden Story (Xbox, PC)
Minecraft Preview для PC
Minecraft Preview для Xbox
Escape Academy (Xbox, PC)
My Friend Peppa Pig (Xbox, PC)
Overwhelm (PC)
PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Xbox, PC)
PowerWash Simulator (Xbox, PC)
Игра Escape Academy получила хорошие отзывы от критиков после релиза, но у проекта есть некоторые проблемы с производительностью и работой управления.
Перенос игры для Game Pass
26 июля в подписке Game Pass должна была появиться новая FMV игра от Сэма Барлоу — Immortality. На этой неделе разработчики сообщили, что не успевают к ранее назначенной дате релиза. Теперь выход проекта назначен на 30 августа.
Новые перки и бонусы для подписчиков Game Pass Ultimate
За счет подписки Game Pass Ultimate и EA Play сейчас можно забрать 11 бонусов для игр Electronic Arts — полный список бонусов доступен здесь.
Кроме того, на этой неделе подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны перки для:
MLB The Show 22
Smite
Halo Infinite
Покинули Game Pass
На этой неделе, 15 июля, подписку Game Pass покинули 5 игр:
Atomicrops (Xbox, PC)
Carrion (Xbox, PC)
Children of Morta (Xbox, PC)
Cris Tales (Xbox, PC)
Lethal League Blaze (Xbox, PC)
Интересные новости и материалы
Слух: Microsoft хочет добиться релиза игр NIS America на Xbox и в Game Pass
Фил Спенсер в восторге от Road 96, которую на днях добавили в Game Pass
Citizen Sleeper из Game Pass получит бесплатное сюжетное DLC в июле
Эти 7 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и отсутствуют на Xbox One
20 консолей Xbox Series S и Game Pass использует школьный учитель для обучения детей
Появление еще 5 классических игр можно ожидать в Game Pass
My Friend Peppa Pig, новинка Game Pass, дает очень легкие 1000G на Xbox