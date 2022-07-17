Новости Game Pass за 9-16 июля: что добавили, перенесли и другие события
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Новости Game Pass за 9-16 июля: что добавили, перенесли и другие события

Новости Game Pass за 9-16 июля: что добавили, перенесли и другие события


Прошедшая неделя стала интересной для подписки Game Pass с точки зрения новых игр, которые в нее добавили. В игровом сервисе с 9 по 16 июля появилось сразу 8 новых проектов. Но это далеко не все интересные новости, которые происходили вокруг подписки за минувшие 7 дней.

Новинки в Game Pass

На этой неделе подписка Game Pass пополнилась 8 играми:



Garden Story (Xbox, PC)



Minecraft Preview для PC



Minecraft Preview для Xbox



Escape Academy (Xbox, PC)



My Friend Peppa Pig (Xbox, PC)



Overwhelm (PC)



PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Xbox, PC)



PowerWash Simulator (Xbox, PC)

Игра Escape Academy получила хорошие отзывы от критиков после релиза, но у проекта есть некоторые проблемы с производительностью и работой управления.

Перенос игры для Game Pass

26 июля в подписке Game Pass должна была появиться новая FMV игра от Сэма Барлоу — Immortality. На этой неделе разработчики сообщили, что не успевают к ранее назначенной дате релиза. Теперь выход проекта назначен на 30 августа.

Новые перки и бонусы для подписчиков Game Pass Ultimate

За счет подписки Game Pass Ultimate и EA Play сейчас можно забрать 11 бонусов для игр Electronic Arts — полный список бонусов доступен здесь.

Кроме того, на этой неделе подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны перки для:



MLB The Show 22



Smite



Halo Infinite

Покинули Game Pass

На этой неделе, 15 июля, подписку Game Pass покинули 5 игр:



Atomicrops (Xbox, PC)



Carrion (Xbox, PC)



Children of Morta (Xbox, PC)



Cris Tales (Xbox, PC)



Lethal League Blaze (Xbox, PC)

Интересные новости и материалы



Слух: Microsoft хочет добиться релиза игр NIS America на Xbox и в Game Pass



Фил Спенсер в восторге от Road 96, которую на днях добавили в Game Pass



Citizen Sleeper из Game Pass получит бесплатное сюжетное DLC в июле



Эти 7 игр из Game Pass доступны только на Xbox Series X | S и отсутствуют на Xbox One



20 консолей Xbox Series S и Game Pass использует школьный учитель для обучения детей



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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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