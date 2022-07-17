Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome

Вадим Карасев

Использование данных банковских карт в Сети Интернет всегда было рискованным делом. В последнее время кибератаки особенно участились. Многие граждане сообщают о происходящих утечках данных, в результате которых с банковской карты списываются крупные суммы денег.

Очередная угроза частной информации

Не так давно мошенники создали особый вирус, который похищает информацию из браузера Google Chrome. Интересно, что данная вредоносная программа сделана именно для этого браузера и не действует в других программах. Однако при этом вирус ворует любые данные и банковские реквизиты из Chrome очень быстро — неважно, принадлежат ли они частному лицу или крупной корпорации. Хакеры назвали свое вредоносное детище Emotet.

До настоящего момента неизвестно, где именно был создан данный вирус. Согласно имеющимся данным, к его созданию причастны хакеры, которые входят в состав известной кибергруппировки под названием ТА542. Вирус Emotet принадлежит к категории ботов. Подобного рода программы уже давно используются злоумышленниками с целью воровства данных в корпоративных компьютерных сетях. Теперь жертвой вируса потенциально может стать практически любой человек.

Как защитить себя

Когда данные уже похищены — остается лишь надеяться, что сотрудники правоохранительных органов смогут разобраться с ситуацией. Зачастую же случается так, что после воровства крупной суммы с банковской карты найти мошенников никак не удается. Поэтому для каждого держателя банковской карты необходимо придерживаться главного принципа — профилактики возникновения подобной ситуации. Иными словами, при использовании Интернета, посторонних флеш-карт и других носителей информации крайне важно пользоваться антивирусом. Отметим, что высокую эффективность в отношении вредоносных программ показал антивирус GGSel, доступный по адресу https://ggsel.com/catalog/antivirus.

Современные вирусы обладают высокой активностью и способностью приспосабливаться к различным условиям. Они воруют не только данные банковских карт, но и паспортную информацию, личные фотографии и прочие данные. Некоторые граждане ошибочно считают, что эра опасных вирусов осталась далеко позади. Однако в действительности это очень опасная иллюзия. Защитите себя — установите любой качественный антивирус прямо сегодня. Ведь завтра это позволит вам сохранить личную информацию от похищения ее злоумышленниками



