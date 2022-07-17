Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome

Использование данных банковских карт в Сети Интернет всегда было рискованным делом. В последнее время кибератаки особенно участились. Многие граждане сообщают о происходящих утечках данных, в результате которых с банковской карты списываются крупные суммы денег.

Очередная угроза частной информации

Не так давно мошенники создали особый вирус, который похищает информацию из браузера Google Chrome. Интересно, что данная вредоносная программа сделана именно для этого браузера и не действует в других программах. Однако при этом вирус ворует любые данные и банковские реквизиты из Chrome очень быстро — неважно, принадлежат ли они частному лицу или крупной корпорации. Хакеры назвали свое вредоносное детище Emotet.

До настоящего момента неизвестно, где именно был создан данный вирус. Согласно имеющимся данным, к его созданию причастны хакеры, которые входят в состав известной кибергруппировки под названием ТА542. Вирус Emotet принадлежит к категории ботов. Подобного рода программы уже давно используются злоумышленниками с целью воровства данных в корпоративных компьютерных сетях. Теперь жертвой вируса потенциально может стать практически любой человек.

Как защитить себя

Когда данные уже похищены — остается лишь надеяться, что сотрудники правоохранительных органов смогут разобраться с ситуацией. Зачастую же случается так, что после воровства крупной суммы с банковской карты найти мошенников никак не удается. Поэтому для каждого держателя банковской карты необходимо придерживаться главного принципа — профилактики возникновения подобной ситуации. Иными словами, при использовании Интернета, посторонних флеш-карт и других носителей информации крайне важно пользоваться антивирусом. Отметим, что высокую эффективность в отношении вредоносных программ показал антивирус GGSel, доступный по адресу https://ggsel.com/catalog/antivirus.

Современные вирусы обладают высокой активностью и способностью приспосабливаться к различным условиям. Они воруют не только данные банковских карт, но и паспортную информацию, личные фотографии и прочие данные. Некоторые граждане ошибочно считают, что эра опасных вирусов осталась далеко позади. Однако в действительности это очень опасная иллюзия. Защитите себя — установите любой качественный антивирус прямо сегодня. Ведь завтра это позволит вам сохранить личную информацию от похищения ее злоумышленниками


# В мире

Последние новости

Финляндия встретит северные холода с перебоями в электроснабжении
Финляндия встретит северные холода с перебоями в электроснабжении
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Показали новый геймплей The Callisto Protocol — ожидаемого хоррора автора Dead Space
Показали новый геймплей The Callisto Protocol — ожидаемого хоррора
Кирстен Данст вышла замуж за Джесси Племонса (15 фото)
Кирстен Данст вышла замуж за Джесси Племонса (15 фото)
Блокчейн-стартап экс-главы WeWork отложил запуск собственного токена
Блокчейн-стартап экс-главы WeWork отложил запуск собственного токена
В США заявили о ставшем помехой для демократов Байдене
В США заявили о ставшем помехой для демократов Байдене
В Минкульте ответили на слухи о недовольстве в Третьяковке вывозом «Троицы»
В Минкульте ответили на слухи о недовольстве в Третьяковке вывозом
Для Warframe кроссплатформенный мультиплеер и прогресс находится в разработке
Для Warframe кроссплатформенный мультиплеер и прогресс находится в
Народные методы помогут избавиться от саранчи и колорадского жука на даче и огороде
Народные методы помогут избавиться от саранчи и колорадского жука на
Медведев высказался о неизбежности успеха спецоперации на Украине
Медведев высказался о неизбежности успеха спецоперации на Украине
Незлобин отменил европейский тур в поддержку Украины
Незлобин отменил европейский тур в поддержку Украины
Миро высказалась о пенсии Аллы Пугачевой
Миро высказалась о пенсии Аллы Пугачевой

Топ на сегодня

Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает разные знаки зодиака
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает
Рики Мартина обвинили в инцесте с племянником. Звезде грозит 50 лет тюрьмы
Рики Мартина обвинили в инцесте с племянником. Звезде грозит 50 лет
Обновления Tor, фейковый WhatsApp и другие события кибербезопасности
Обновления Tor, фейковый WhatsApp и другие события кибербезопасности
ЧП: От нового коронавируса не помогают прививки
ЧП: От нового коронавируса не помогают прививки
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome

Еще по теме

Вирус-вымогатель похищает данные из телефонов россиян
Facebook заражен вирусом, собирающим персональные данные
Хакеры разработали новый способ кражи деньги через интернет
Google Chrome установили 2 млрд пользователей