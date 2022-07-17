Ольга Кабо была вынуждена обратиться к психологу
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Ольга Кабо была вынуждена обратиться к психологу

Ольга Кабо была вынуждена обратиться к психологу
Актрису Ольгу Кабо довела личная жизнь. Карьера популярной актрисы Ольги Кабо складывается успешно, а вот в личной жизни ей везет меньше. Судьба провела ее через два брака, второй из которых распался в прошлом году, лишив ее многомиллионного имущества. Затянувшийся процесс немало помотал нервы артистке, поэтому справиться со стрессом ей помогал профессионал — 24-летняя Татьяна, дочь звезды. Как оказалось, девушка окончила психфак и уже успела поработать в психиатрической больнице. Можно сказать, что Татьяна стала для мамы не только подругой, но и экспертной поддержкой.
«У нас с Таней очень доверительные отношения, мы больше подруги, чем мама и дочь. Мы всегда поддерживаем друг друга в жизненных перипетиях. Конечно, я могу спросить у нее совета, и тогда Татьяна, как профессионал, раскладывает мою ситуацию по полочкам, после чего мы обсуждаем возможные решения проблемы», — поделилась Кабо со «СтарХит». Напомним, вторым мужем Ольги Кабо был бизнесмен Николай Разгуляев. Мужчина задолжал кредиторам крупную сумму, поэтому при разводе знаменитость была вынуждена делить дома и активы в счет погашения долга.
# Шоу-бизнес Кабо Ольга
По материалам: z-aya

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