Ольга Кабо об отношениях с детьми, новом проекте и досаде за неслучившийся полет в космос
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Ольга Кабо об отношениях с детьми, новом проекте и досаде за неслучившийся полет в космос

Ольга Кабо об отношениях с детьми, новом проекте и досаде за неслучившийся полет в космос

Режиссеры часто предлагают Ольге Кабо роли волевых женщин. Актриса действительно обладает сильным характером. После недавнего громкого развода, например, Ольга Игоревна не замкнулась в себе и стала еще более успешной и востребованной в профессии. Накануне премьеры мистического триллера «Ловец снов» нам удалось пообщаться с артисткой.


«Разве я похожа не несчастную женщину, которая нуждается в жалости? Конечно, нет. У меня нет времени для грусти. Наоборот, я перешла на новый этап», — сказала Ольга Игоревна в прошлом году после неожиданного расставания с мужем. Действительно, новые проекты и семейные дела закрутили артистку, не оставив ей времени для грустных размышлений. В новом детективе «Ловец снов» Кабо играет маму главного героя — такую же сильную женщину, как и она сама. Все серии остросюжетного фильма будут доступны для просмотра в ночь на воскресенье 17 июля 2022 года на платформе ВГТРК «СМОТРИМ».

Накануне выхода картины поговорили с Ольгой Игоревной об отношениях с детьми, вещих снах и возможности доверять мужчинам после предательства.

стархитВ новом сериале вы сыграли маму главного героя, которого терзает повторяющийся сон, в котром совершается преступление. Картина захватывает нотками мистики и множеством интригующих поворотов. Расскажите про свою героиню, она такая же сильная, как и вы? Как она справляется с личной драмой — исчезновением мужа?
Картина «Ловец снов» ворвалась в мою жизнь неожиданно. Уже был сверстан мой график съемок по другому проекту, но режиссер Иван Шурховецкий утвердил меня без проб и очень настаивал на встрече. Договорившись увидеться буквально на полчасика, мы проговорили около четырех часов. Ваня — очень интересный и образованный человек. Я рада, что в итоге получила эту роль. Моя героиня действительно сильная и волевая женщина. При странных обстоятельствах исчезает ее муж, и ей приходится воспитывать детей одной. Когда они повзрослели, у них возникло множество вопросов о том, что же случилось с отцом. Инна Леонидовна — хранительница страшной семейной тайны, которой она не имеет права поделиться даже с самыми родными людьми. Одно ее неправильное слово — и может произойти трагедия. Конечно, играть загадку очень интересно. Иван уделял особое внимание созданию эдакой атмосферы недосказанности и таинственности на съемочной площадке: он собирал нас, актеров, вместе для обсуждения сцен и всегда предлагал неожиданные и острые решения.
стархитПоделитесь впечатлениями от работы с партнерами по площадке. Вы же впервые снимались с Петром Рыковым, Марией Андреевой... Понравилось ли вам это творческое сотрудничество? Не смущались ли молодые актеры в кадре с вами?
В этом фильме мне очень повезло с партнерами. С Машей Андреевой, увы, не было общих сцен. Но когда-то давно мы снимались с ней в картине «Ностальгия по будущему» у Сергея Тарасова, и Мария сыграла сначала меня в молодости, а потом мою дочь. Говорят, что мы чем-то похожи... Кинодети в этой картине у меня просто замечательные! Красавец Петр Рыков — отличный актер и хороший человек. У него очень достойный, мужской взгляд на жизнь. И моя героиня могла во всем положиться на своего сына. Кристину Корбут, сыгравшую дочь Ирины, я еще раньше увидела на выпускном вгиковском спектакле «Братья Карамазовы». И она сразу завоевала мою симпатию и «материнскую» любовь. Так что семейка удалась! Кроме того, в одну из первых смен я получила травму — просто неудачно вышла из кадра... В результате перелом стопы, гипс, костыли. С благодарностью вспоминаю трогательную заботу всей группы. Мужчины-партнеры на руках вносили меня в кадр, режиссер старался выстраивать сцены с учетом этого грустного обстоятельства, чтобы зрители не заметили моей временной неполноценности, гримеры создавали красоту в то время, как я полулежала в кресле с подвешенной вверх ногой. В общем, мы достойно прошли это испытание, творческое братство придало мне сил, и я очень скоро вернулась в строй.

стархитКак-то вы признавались, что тоже видели яркие сны, которые в каком-то смысле побудили вас вернуться в профессию. Сейчас вам снится что-то подобное? Или, может быть, вы видите вещие сны?
Знаете, при сегодняшнем плотном графике мне вообще ничего не снится, просто времени на сны — вещие или сладкие — не хватает. Я очень поздно ложусь и рано поднимаюсь, так что мой организм смирился — легла, значит, нужно сразу засыпать, иначе не будет времени отдохнуть. Что же касается в целом моих снов, то, будучи в декрете с дочерью Таней, я на какое-то время ушла из профессии, отказывалась от съемок, очень боялась рисковать. Тогда мне действительно снились актерские «ужастики» — забываю на сцене текст, не могу выйти из гримерной, а меня уже ждут в кадре, шлейф платья закручивается вокруг меня в танце и начинает душить. Просыпалась в холодном поту. Для меня это был сигнал, что пора выходить на работу! Что я и сделала, а с младшим сыном Виктором я даже декрета не брала — уже через два месяца после его рождения вернулась на площадку.
стархитВы были первой актрисой, которой удалось пройти подготовку для полета в космос! Фильм «Тавро Кассандры» могли снять на МКС, но в итоге этого не случилось. Какие чувства вы испытали, когда узнали, что российский кинематограф все же отправится в космический полет? Речь идет о фильме «Вызов», который снимали в прошлом году. Была ли актерская досада, нотки зависти по отношению к Юлии Пересильд?
Действительно, еще в 1997 году я могла бы стать первой женщиной-актрисой, которая полетела в космос. Я прошла все испытания в Институте медико-биологических проблем (ИМБП), все центрифуги и барокамеры, справилась с серьезнейшей диспансеризацией, которую проводили светила медицины, работающие с космонавтами, в общем, была в пяти минутах от исполнения мечты полететь в космос. Но судьба распорядилась иначе. Проект не получил достаточного финансирования, станцию «Мир» утопили, а через 25 лет уже в новом проекте снялась Юлия. Как человеку мне, конечно, немного грустно, что так получилось, но, как патриот России, я счастлива, что мы —первые, что мы это сделали, и я с нетерпением жду премьеры картины «Вызов».
стархитВо многих интервью вы говорили, что всегда жили по принципу «ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало». Как думаете, после столь непростого развода сможете ли нова доверять мужчинам?
Я не загадываю на будущее. Живу, творю, занимаюсь детьми и радуюсь свободе и независимости.

стархитВы чудесно выглядите! Поделитесь секретами красоты. Соблюдаете ли вы диету? Как ухаживаете за собой?
Благодарю за комплимент! Свою красоту доверяю только профессионалам. Уже больше 20 лет восстанавливаюсь от творческих перегрузок в клинике эстетической медицины «Rhana». Специалисты предлагают мне прекрасные программы для поддержания себя в форме, и я очень благодарна им за это. Кроме того, я серьезно отношусь к домашнему уходу, тоже тщательно отобранному врачами-косметологами. Все средства и кремы распределены по временам года и идеально мне подходят. Главное, не лениться и находить для себя время!
стархитУ вас взрослая дочь, которая уже имеет несколько высших образований. Татьяна окончила философский и психологический факультеты и даже поработала в психиатрической клинике! Дает ли дочь вам советы как психолог? Помогала ли переживать развод?
У нас с Таней очень доверительные отношения, мы больше подруги, чем мама и дочь. Мы всегда поддерживаем друг друга в жизненных перипетиях. Конечно, я могу спросить у нее совета, и тогда Татьяна, как профессионал, раскладывает мою ситуацию по полочкам, после чего мы обсуждаем возможные решения проблемы. Так что теперь в моей семье есть личный психолог, который может на философском уровне все объяснить.

стархитКак думаете, кем станет ваш сын, когда вырастет? Какие у него сейчас интересы?
Вите сейчас 10 лет, он на «отлично» окончил третий класс школы «Лидер». Главная его задача сейчас — хорошо учиться, получать знания. К тому же у него много кружков и секций. Он занимается карате (уже имеет желтый пояс), футболом, бадминтоном, шахматами, конным спортом, робототехникой и рисованием. То есть, как и я в детстве, исследует всю палитру своих возможностей. Ну а о том, что сын выберет основным делом своей жизни, говорить пока рано. Пусть наслаждается детством и растет порядочным человеком!
# Шоу-бизнес Интервью
По материалам: starhit

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