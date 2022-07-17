Ольга Кабо продемонстрировала изящную фигуру в ярком купальнике на отдыхе в Сочи

54-летняя актриса Ольга Кабо проводит отпуск в Сочи. Артистка поделилась фото с морской прогулки на катере. Ольга Кабо опубликовала пикантные снимки, сделанные во время отдыха и показала, что даже, когда тебе уж за пятьдесят, можно выглядеть стройной и изящной. Ольга предстала в ярком купальнике, с комфортом расположившись на корме яхты.Актриса запечатлелась в разных позах, демонстрируя хорошее настроение, и, конечно, подтянутую фигуру. Она поделилась своими эмоциями с поклонниками.«Благодарю за морское путешествие! За прекрасный день! За солнце! За тёплое море! За встречу с дельфинами, которые сопровождали нашу лодку! За ветер в лицо! За счастье общения», — написала Кабо. Поклонники в ответ не пожалели комплиментов актрисе. «Прекрасная», «Удивительно изящная фигура!», «Нереально красивая и милая!», «Ну просто девчонка!» — пишут пользователи. В последнее время Кабо испытывает сильный стресс. Она снова судится с экс-супругом Николаем Разгуляевым, с которым состояла в браке 11 лет. У супругов есть 9-летний сын Виктор. После развода Ольга пытается получить алименты на сына через суд. Николай оказался банкротом с миллионными долгами.