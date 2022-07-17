ООН рекомендовала развивающимся странам ограничить рекламу криптовалют
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ООН рекомендовала развивающимся странам ограничить рекламу криптовалют

ООН рекомендовала развивающимся странам ограничить рекламу криптовалют


Входящая в состав ООН организация ЮНКТАД опубликовала доклад о цифровых активах, в котором призвала власти стран с развивающейся экономикой ограничить/запретить их рекламу.


Документ получил название: «Не все то золото, что блестит: высокая цена нерегулируемых криптовалют».


Аналитики обратили внимание на риски утраты монетарного суверенитета государств, сокращение пространства для маневра в политике и уязвимость макроэкономической стабильности из-за популяризации цифровых активов.


Авторы доклада подчеркнули, что он носит не технический, а политический характер и служит для изучения с этой точки зрения рисков, затрат, мотиваций и текущего нормативного поля.


Помимо бана рекламы криптовалют, специалисты предложили ввести обязательную регистрацию цифровых кошельков пользователей, регулировать DeFi-сектор и лицензировать деятельность криптобирж.


Для снижения привлекательности подобных операций в ЮНКТАД рекомендовали вводить новые или увеличивать существующие торговые сборы, а банкам — запретить держать или предлагать цифровые активы.


Центробанкам стран предложили выпустить CBDC и изучить внедрение системы быстрых платежей для населения.


Напомним, Межправительственная группа экспертов по изменению климата под эгидой ООН упомянула криптовалюты в качестве одного из факторов риска для экологии.


Ранее специалисты организации заявили, что атаки на биткоин-биржи служат источником средств для развития КНДР ее ядерных программ.


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# Экономика оон, регулирование, реклама, новости
По материалам: ForkLog

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