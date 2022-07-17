Отвечает психолог: почему вредно следить за бывшими в социальных сетях
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Отвечает психолог: почему вредно следить за бывшими в социальных сетях

Отвечает психолог: почему вредно следить за бывшими в социальных сетях
Бывает так, что отношения закончились, а чувства остались. Реальность после расставания душераздирающая и порой напоминает жизнь Шерлока Холмса. Иначе нельзя объяснить то, что после расставания мы постоянно следим за общением бывшего партнера в соц сетях, напряженно ждем его новой фотографии и яростно наблюдаем, за тем, кто ставит лайки и комментирует. Наблюдение за бывшим партнером в социальных сетях кажется безобидным, но эксперты сходятся во мнении, что это не приносит никакой пользы.

Слежка за бывшим

Почему он сидит онлайн в час ночи? Он вчера или сегодня удалил наши совместные снимки? Кто эта женщина, которая поставила ему лайк? Это лишь малая часть вопросов, которые мы задаем себе, когда следим за социальными сетями бывшего партнера. Несмотря на отсутствие лишнего времени, вас все равно не покидают мысли, где он, с кем он? "Наблюдение за бывшим партнером удерживает вас в прошлом, объясняют психологи. В моменты осознания того, что вы много думаете о ваших прежних отношениях, приходит страшная мысль о том, что вы застряли в прошлом. К сожалению, этот нездоровый процесс не вернет вам прежние отношения, траур после разрыва имеет решающее значение и не может полностью отсутствовать.

Удалить или не удалить?

Большинство женщин после разрыва сталкиваются с тем, что не могут решить следует ли безвозвратно удалить своего бывшего из друзей и фоловеров. Хотя это может показаться простым шагом, но мало кто может нажать кнопку "удалить у друзей" или "не следую" без задней мысли. Но эксперт по отношениям Джулия Беккер отмечает, что вы должны привыкнуть к новой жизни без партнера и соответственно, разорвать даже такие незначительные, на первый взгляд связи. Это не просто отказаться от чего-то, что было частью вас долгое время. Поэтому важно понимать, что слежка за бывшим в социальных сетях портит вам настроение и не приносит никакой пользы. Если вы действительно хотите оправиться от неудачных отношений, вы должны сказать себе: "для меня не имеет значения, что мой бывший партнер делает сейчас или с кем он проводит вечер". Расставание – это не прогулка в розовом саду, а процесс скорби, который может занять несколько месяцев, а то и лет. Попросите друзей и семью поддержать вас, оставайтесь активными и общительными- тогда расставание будет менее болезненным и заметным.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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