Перечислены условия для подключения России к аналогу SWIFT

Вадим Карасев

Депутат Делягин: подключение к аналогу SWIFT оказалось не таким быстрым, как планировалось

Аналоги системы международных платежей SWIFT существуют, однако подключение к ним оказалось не таким быстрым, сказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил необходимые условия для подключения России к аналогу SWIFT.

Система международных платежей SWIFT в будущем может оказаться невостребованной для России, поскольку Москва предпримет все усилия для того, чтобы она больше не понадобилась. Об этом заявил помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин в рамках форума «Территория смыслов».

Михаил Делягин считает, что заявление Орешкина говорит о том, что началась работа в правильном направлении по подключению российских банков к аналогам SWIFT.

«Когда пошли первые разговоры об угрозе отключения России от SWIFT, то тогда говорилось, что в мире есть несколько подобных систем для международного использования. Они менее масштабные и менее удобные, чем SWIFT. Однако оказалось, что быстро подключиться к ним не так просто», — поделился он.

При этом депутат отметил, что работа по подключению к аналогу системы международных платежей SWIFT продолжается. «Для того чтобы проводить расчеты на основе других систем, нужно получить согласие от этих систем, во-первых. А во-вторых, нужно получить согласие от банков других стран», — перечислил необходимые условия для подключения Делягин.

11 июля технической оператор разработки Центр компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ» представил пилотную версию аналога SWIFT на блокчейне. Она готова к тестированию и может быть использована в банках.

При этом в России уже работает еще один аналог международной системы SWIFT. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального банка. К ней, по данным регулятора, уже подключились 70 иностранных кредитных организаций.