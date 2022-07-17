Планы Барзикова и Кристины Бухынбалтэ на конец лета сильно отличаются

Вадим Карасев

Всем известно, что участница Дом-2 Кристина Бухынбалтэ очень любит периодически совершенствовать своё тело. Именно по этой причине она решила поделиться планами на конец лета в своих социальных сетях. Но оказалось, что её планы кардинально отличаются от планов Ивана Барзикова, с которым она встречается вот уже два месяца.Крис намеревается во второй половине августа посетить Италию. И, скорее всего, туда она отправится без Ивана Барзикова. Мужчина в это время собирался посетить Таиланд, чтобы решить некоторые деловые вопросы. Об этом он рассказывал ещё в период ссоры со своей девушкой.А может быть Кристина Бухынбалтэ нарочно в очередной раз пытается создать интригу с давно запланированным отпуском? Все же, многие пары на проекте нередко угрожали уйти в отпуск и не вернуться. Подобное уже практиковала сама Крис, её новый избранник, Николайчуки и многие другие участники.