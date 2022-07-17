Победителями кадрового проекта "Ярославский резерв" стали 54 человека

Вадим Карасев

В Ярославле наградили 54 победителя кадрового проекта "Ярославский резерв".

Перед участниками выступили временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев и председатель Наблюдательного совета регионального кадрового проекта "Ярославский резерв", ректор ЯрГУ имени П. Г. Демидова Александр Русаков.

В своем выступлении Михаил Евраев отметил, что проект имеет большое значение для региона.

"Мы собрали важные данные по кадровому потенциалу нашей области, выявили тех, кто уже сейчас готов пополнить кадровый резерв и даже приступить к работе. Вновь подтвердили эффективность своих методик и критериев оценки наши партнеры со стороны президентской платформы "Россия – страна возможностей". Участники получили оценку своего профессионального уровня и рекомендации по дальнейшему развитию; финалисты заявили о себе и, безусловно, привлекли внимание крупных работодателей и деловых партнеров, а 54 финалиста показали лучшие результаты и стали победителями", – подчеркнул он, отметив, что среди победителей 31 участник из Ярославской области.

По словам Евраева, в правительстве уже начали прорабатывать предложения для наиболее отличившихся победителей с учетом актуальных задач в системе руководства регионом. Уже в ближайшее время состоятся первые 10–15 назначений победителей, затем пройдут еще несколько волн назначений.

Председатель Наблюдательного совета Александр Русаков, в свою очередь, выразил надежду на то, что проект будет способствовать развитию и образовательной системы.

"Мы получили интересный опыт от взаимодействия с президентской платформой "Россия – страна возможностей". Безусловно, методики и типы заданий можно применять и в системе программ дополнительного образования, которые мы разрабатываем. Чтобы хорошо учить, надо постоянно учиться", – подчеркнул он.

Победители проекта будут включены в кадровый резерв Ярославской области, а также получат право на участие в образовательной программе ВШГУ РАНХиГС по развитию управленческих навыков. Все финалисты проекта войдут в состав экспертного клуба под руководством губернатора Ярославской области, деятельность которого будет сосредоточена на разработке и экспертной проработке проектов и инициатив с их последующим рассмотрением руководством региона.