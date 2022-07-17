Подробности последних дней жизни Иваны Трамп: как жила экс-супруга бывшего президента США
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Подробности последних дней жизни Иваны Трамп: как жила экс-супруга бывшего президента США

Подробности последних дней жизни Иваны Трамп: как жила экс-супруга бывшего президента США

14 июля 2022 года бывшая супруга Дональда Трампа, Ивана Зельничкова, умерла в результате травм после падения с лестницы. Об этом сообщил сам бывший президент США в своих социальных сетях. Экспертиза установила, что смерть произошла в результате несчастного случая, поэтому речь об умышленном убийстве пока не идет.


О том, как проходили последние дни экс-супруги Дональда Трампа, рассказали ее близкие и знакомые изданию People. Владелец манхэттенского ресторана, в котором любила бывать Ивана, сообщил сотрудникам журнала, что она плохо себя чувствовала за две недели до своей смерти. Зельничкова сделала заказ, но взяла его с собой, не став обедать в заведении.

«Кажется, она была не в лучшей форме. Она едва могла ходить», — говорит Зулиани. Владелец ресторана также добавил, что в таком состоянии Ивана всё равно была вежливой, как и всегда.



Подруга покойной Никки Хаскелл сообщила, что Ивана собиралась вместе с ней на отдых в Сен-Тропе. Это была бы первая поездка за долгое время с момента начала пандемии коронавируса.

«Она боялась заразиться вирусом», — рассказала Хаскелл.


В дань уважения к покойной ее дочь опубликовала трогательную речь на своей странице в социальной сети Инстаграм (запрещена в РФ), сопроводив пост серией трогательных снимков.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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