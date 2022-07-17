Показали новый геймплей The Callisto Protocol — ожидаемого хоррора автора Dead Space
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Показали новый геймплей The Callisto Protocol — ожидаемого хоррора автора Dead Space

Показали новый геймплей The Callisto Protocol — ожидаемого хоррора автора Dead Space


Портал Game Informer поговорил с Гленом Скофилд — геймдизайнером, который известен по работе над Dead Space. Сейчас он создает новый хоррор The Callisto Protocol, который должен выйти 2 декабря 2022 года. Журналисты опубликовали небольшое 6-минутное интервью, сопровождающееся кадрами с геймплеем The Callisto Protocol, которые ранее не показывали. В новых геймплейных кадрах можно видеть столкновения с монстрами в коридорах, тогда как ранее часто показывали геймплей на открытых пространствах.

В интервью Скофилд рассказал, что концепты игры The Callisto Protocol пришли к нему, когда он взял для себя перерыв от игровой индустрии. Глен рассказывает, что после ухода из студии Sledgehammer Games, он уехал жить и рисовать в пустыню, где и обдумал то, каким должна быть его новая игра.


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Напомним, изначально релиз The Callisto Protocol планировался на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, но недавно разработчики объявили, что игра выйдет и на Xbox One, плюс на Playstation 4. Ранее игру отметил Фил Спенсер.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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