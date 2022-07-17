Полная карта дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5 опубликована разработчиками
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Полная карта дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5 опубликована разработчиками

Полная карта дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5 опубликована разработчиками

Полная карта дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5 опубликована разработчиками


Студия Playground Games на следующей неделе планирует выпустить первое крупное платное DLC для Forza Horizon 5 — Hot Wheels. Заявлено, что с дополнением игроки получат 200 километров извилистых трасс в стиле Hot Wheels в облаках над Мексикой, в 4 новых биомах.

Сегодня разработчики Forza Horizon 5 опубликовали полную карту дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5, которую можно видеть ниже.


Напомним, что само дополнение для Forza Horizon 5 уже доступно для предзаказа. Релиз дополнения состоится 19 июля.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Живущий в Лондоне Борис Гребенщиков: «Неважно, где я дышу русской культурой»
Живущий в Лондоне Борис Гребенщиков: «Неважно, где я дышу русской
Полная карта дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5 опубликована разработчиками
Полная карта дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5 опубликована
США заявили о «пропаже желания» у ближневосточных стран укрепить связи с Россией
США заявили о «пропаже желания» у ближневосточных стран укрепить
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил мать погибшего в спецоперации Героя России
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил мать погибшего в
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Вестник DeFi: Aave предложила новый стейблкоин, а TVL продолжил падение
Вестник DeFi: Aave предложила новый стейблкоин, а TVL продолжил
Подробности последних дней жизни Иваны Трамп: как жила экс-супруга бывшего президента США
Подробности последних дней жизни Иваны Трамп: как жила экс-супруга
Михаил Боярский изменял жене
Михаил Боярский изменял жене
Татьяна Навка запечатлелась с Дмитрием Песковым по дороге на юбилей
Татьяна Навка запечатлелась с Дмитрием Песковым по дороге на юбилей
Кристина Асмус рассказала о боли и травмах
Кристина Асмус рассказала о боли и травмах
Алла Довлатова в купальнике ответила хейтерам
Алла Довлатова в купальнике ответила хейтерам
Ольга Кабо продемонстрировала изящную фигуру в ярком купальнике на отдыхе в Сочи
Ольга Кабо продемонстрировала изящную фигуру в ярком купальнике на

Топ на сегодня

Дана Борисова смогла собрать у поклонников небольшую сумму денег
Дана Борисова смогла собрать у поклонников небольшую сумму денег
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон напугала сходством с покойным братом
Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон
Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного поселка
Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного
NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную телескопом "Джеймс Уэбб"
NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную

Еще по теме

DLC Forza Horizon 5: Hot Wheels доступно для предзаказа в Microsoft Store
Со стартом Series 10 в Forza Horizon 5 появятся новые достижения
В Forza Horizon 5 с Series 9 появится 4 новых автомобиля и совместные истории
Похоже, Forza Horizon 6 уже в разработке у Playground Games