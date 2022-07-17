Полная карта дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5 опубликована разработчиками

Вадим Карасев





Студия Playground Games на следующей неделе планирует выпустить первое крупное платное DLC для Forza Horizon 5 — Hot Wheels. Заявлено, что с дополнением игроки получат 200 километров извилистых трасс в стиле Hot Wheels в облаках над Мексикой, в 4 новых биомах.

Сегодня разработчики Forza Horizon 5 опубликовали полную карту дополнения Hot Wheels для Forza Horizon 5, которую можно видеть ниже.





Напомним, что само дополнение для Forza Horizon 5 уже доступно для предзаказа. Релиз дополнения состоится 19 июля.