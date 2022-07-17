Помощник Путина оценил необходимость переориентации поставок нефти
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Помощник Путина оценил необходимость переориентации поставок нефти

Помощник Путина оценил необходимость переориентации поставок нефти

Помощник Путина оценил необходимость переориентации поставок нефтиПомощник президента Орешкин: компании хорошо справляются с переориентацией поставок нефти

Помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин, оценивая необходимость страны переориентировать поставки нефти из-за санкций западных государств, рассказал, что российские компании хорошо справляются с данной задачей, сообщает РИА Новости.

«У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются. Тут вот периодически какие-то фантазии с западной стороны слышны о том, что цены ограничить, какие-то потолки ввести, но как бы, не хотят покупать — пусть не покупают», — заявил он.

Орешкин подчеркнул, что у России остается большое количество партнеров, готовых покупать ее сырье. Он добавил, что в сложившейся ситуации большее количество проблем возникает у покупателей энергоресурсов, нежели у России, которая их продает, отметив, что у страны «все будет хорошо».

Ранее обозреватель Мартин Сандбу назвал неудачной идею США ограничить цены на российскую нефть. По его мнению, такое предложение только подчеркивает зависимость Запада от данного вида сырья.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Помощник Путина оценил необходимость переориентации поставок нефти
Помощник Путина оценил необходимость переориентации поставок нефти
Анастасия Макеева показала точеную фигуру на фото в купальнике
Анастасия Макеева показала точеную фигуру на фото в купальнике
Светлана Ходченкова поделилась фото со своего стриптиза
Светлана Ходченкова поделилась фото со своего стриптиза
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17 июля 2022 года
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17
В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и США
В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и США
Планы Барзикова и Кристины Бухынбалтэ на конец лета сильно отличаются
Планы Барзикова и Кристины Бухынбалтэ на конец лета сильно отличаются
Меню и основные принципы питания по диете Джона Макдугалла, сколько можно сбросить килограммов
Меню и основные принципы питания по диете Джона Макдугалла, сколько
За что люди чаще всего ненавидят Львов
За что люди чаще всего ненавидят Львов
Иркутские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку
Иркутские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку
СМИ: ликвидаторы 3AC намерены установить контроль над активами фонда в Сингапуре
СМИ: ликвидаторы 3AC намерены установить контроль над активами фонда
Microsoft ответила на новый запрос от FTC по сделке с Activision Blizzard
Microsoft ответила на новый запрос от FTC по сделке с Activision
Экономист спрогнозировал трансформацию мировой энергетики к 2050 году
Экономист спрогнозировал трансформацию мировой энергетики к 2050 году

Топ на сегодня

NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную телескопом "Джеймс Уэбб"
NASA показало первую полноцветную фотографию Вселенной, сделанную
Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного поселка
Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного
Сати Казанова покаялась перед участницами группы «Фабрика»
Сати Казанова покаялась перед участницами группы «Фабрика»
В посольстве Франции встретились американские адмирал-трансгендер и ядерщик-трансгендер
В посольстве Франции встретились американские адмирал-трансгендер и
ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян
ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян

Еще по теме

Помощник Путина предсказал России инфляцию ниже европейской
Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Белоруссия объявила о планах поставок нефти не из России