Помощник Путина оценил необходимость переориентации поставок нефти

Вадим Карасев

Помощник президента Орешкин: компании хорошо справляются с переориентацией поставок нефти

Помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин, оценивая необходимость страны переориентировать поставки нефти из-за санкций западных государств, рассказал, что российские компании хорошо справляются с данной задачей, сообщает РИА Новости.

«У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются. Тут вот периодически какие-то фантазии с западной стороны слышны о том, что цены ограничить, какие-то потолки ввести, но как бы, не хотят покупать — пусть не покупают», — заявил он.

Орешкин подчеркнул, что у России остается большое количество партнеров, готовых покупать ее сырье. Он добавил, что в сложившейся ситуации большее количество проблем возникает у покупателей энергоресурсов, нежели у России, которая их продает, отметив, что у страны «все будет хорошо».

Ранее обозреватель Мартин Сандбу назвал неудачной идею США ограничить цены на российскую нефть. По его мнению, такое предложение только подчеркивает зависимость Запада от данного вида сырья.