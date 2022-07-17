После слухов о раке Лайма Вайкуле появилась на празднике миллионера
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После слухов о раке Лайма Вайкуле появилась на празднике миллионера

После слухов о раке Лайма Вайкуле появилась на празднике миллионера
Ходили слухи, что у певицы Лаймы Вайкуле рецидив. Недавно в Сети поползли слухи о том, что у артистки начался рецидив рака груди, якобы певица находится в крайне тяжелом состоянии в одной из клиник США. Как оказалось, это не так. С Лаймой Вайкуле все хорошо, она продолжает радовать поклонников выступлениями. 68-летняя Вайкуле украсила собой день рождения миллионера по имени Арно. Праздник прошел в Монако. Помимо артистки, на нем можно было увидеть группу «Винтаж» и других известных персон. Гостьей вечеринки стала также Виктория Боня. Бизнесвумен призналась, что давно дружит с Арно и с теплом относится к нему.
Напомним, несколько месяцев назад Лайма Вайкуле уезжала в Америку и, казалось, не собиралась возвращаться в родную Латвию. Сама звезда не комментирует перемены на личном фронте, зато принимает активное участие в жизни близких друзей. Так, недавно исполнительница заступилась за горячо любимых Максима Галкина и Аллу Пугачеву, о которых нелестно высказывалась журналистка Маргарита Симоньян. «За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галина. Создается впечатление, что по каким-то причинам Симоньян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре», — негодовала Вайкуле в личном блоге.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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