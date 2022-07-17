Потерять в 13, 30 или никогда. Психолог о девственности Адаменко, Ивлеевой и Вассермана
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Потерять в 13, 30 или никогда. Психолог о девственности Адаменко, Ивлеевой и Вассермана

Потерять в 13, 30 или никогда. Психолог о девственности Адаменко, Ивлеевой и Вассермана

В прошлом году американские исследователи выяснили, что миллениалы и зумеры вступают в интимную связь гораздо позже, чем поколения до них. Впрочем, переживают по поводу неудачно выбранного времени для первого раза как те, кто поспешил с сексом, так и те, кто откладывал его слишком долго.


Как правило, подростки, которые решились на секс из любопытства, разочаровываются в первом опыте. Ну а девушки, не встретившие подходящего парня ни в 20, ни в 25, начинают бояться интимной близости и избегать отношений. Обе крайности приводят к психологическим проблемам, но поспешим вас утешить: выход есть всегда. О слишком раннем и наоборот позднем лишении невинности поговорим с гештальт-терапевтом Любовью Розенберг.

Фантазии и реальность

Каждая девочка мечтает встретить своего принца, фантазирует об идеальном свидании и о романтичном первом сексе. Но на деле все бывает совсем не так. Настя Ивлеева коротко отмечала, что хотя и лишилась девственности с любимым человеком (не то в 16, не то в 17), получилось все далеко не так, как она представляла. Правда, позднее свои «показания» Настя изменила, заявив, что «все было супер». Вот только закончился роман все равно печально.

«Он бережно подводил меня к сексу, перед этим мы три месяца встречались. Все произошло как в сказке и очень мило. Об этом ничуть не жалею. Парень познакомил меня со взрослым миром, а потом бросил, сука!» — признавалась Ивлеева в шоу Иды Галич на YouTube.

У модели Лизы Адаменко все вышло гораздо хуже. В 13 она познакомилась на барбекю с экс-менеджером «Лукойла» Валентином Ивановым. Мужчина на 36 лет старше сначала красиво ухаживал, а потом погрузил девушку в настоящий кошмар.

«Напомню, что в 13 лет меня лишили девственности, а это оказался, на тот момент, мой будущий муж! Это такая больная история, но я ее описываю в книге. А потом мне пришлось воспитывать любовь к себе, ведь муж меня унижал, я стояла на коленях и вымаливала прощение. После этих больных отношений мне надо было понять, как жить дальше... Уход от него был побегом из золотой клетки. Еще в Сингапуре, когда мы расстались, я набила слово «Свобода» на английском. Оно должно было ознаменовать новый этап в моей жизни.

Но Валентин еще долго преследовал меня: украл паспорт перед отлетом в США, довел папу до нервного срыва: у него отказала правая сторона тела. Мой экс-муж был тираном и принес кусочек ада в нашу жизнь. В тот период им управляли наркотики. Да и я, признаюсь, употребляла вместе с ним...

Итогом нашей непростой семейной жизни стал суд, который я проиграла, хотя закон был бы на моей стороне: ведь я несовершеннолетняя женщина, которую избил мужчина. Но Валентину помогли дорогие адвокаты... Где он сейчас и что с ним, я не знаю. Мне наконец удалось освободиться от него. Но и расставшись с мужем-абьюзером, я продолжала испытывать комплекс жертвы. Я встречалась с 22-летним мальчиком. Он Скорпион по гороскопу, как и Валентин. И так же агрессивно, как и он, реагировал на мою истерику. Я в те моменты могла упасть на пол, рыдать взахлеб, и меня невозможно было остановить. Я чувствовала себя жертвой, которую надо было немедленно пожалеть. Позже с психологом мы проработали эту проблему. Она мне сказала: «Обними себя», — делилась со «СтарХитом» участница «Холостяка».

Мы понимаем, что подростки развиваются с разной скоростью, да и чувства могут прийти в любой момент. Но есть ли какой-то «рецепт» идеального момента для лишения невинности, когда можно определить, что это своевременно и не принесет серьезных разочарований и психотравм? Так, опыт Ивлеевой, на первый взгляд, кажется приемлемым, в отличие от примера Адаменко.

«Лишение невинности» — сама фраза как будто содержит факт греховности. Значит, сам секс до сих пор в наших умах — это грех, который делает человека виноватым? До первого секса девушка — ангел во плоти, а после — становится грешницей, независимо от того, замужем она или нет? В сохранении девственности есть смысл биологический и культурологический, связанный с рождением и воспитанием детей, которые родились от мужчины, взявшем на себя ответственность за обеспечение и воспитание продолжателей рода. Все остальное — это социальные нормы и стереотипы.

Теперь давайте рассмотрим сам физиологический процесс первого сексуального контакта, который в большей части является болезненным для девушки и определяющим будущее либидо обоих полов. Я бы не стала делать акцент только на женской половине человечества, ведь первый сексуальный опыт не менее страшен и важен для мужчин. Говоря о возрасте, в котором безопаснее получать первый сексуальный опыт, могу сказать о необходимых условиях формирования физиологического, психофизического и психоэмоционального созревания», — рассказала наш эксперт.

К физиологическому созреванию относится завершение формирования вторичных половых признаков, а к психофизическому — поэтапное формирование либидо.

«Оно включает в себя платонический, эротический и только потом сексуальный этапы созревания. При правильном и последовательном прохождении оно завершается к 12-13 годам.

К психоэмоциональному созреванию относится осознанность, понимание самого процесса и его последствий, умение брать ответственность за происходящее. Также сюда включены особенности культуры и правила семьи, в которых формируется личность. Основные критерии благоприятного первого опыта сексуальных отношений заключаются в обоюдном желании партнеров, в бережном отношении и моральной поддержке этого сложного в эмоциональном и физиологическом плане момента в жизни. По данным центров исследований, в России средний возраст начала половой жизни составлял 16 лет и только 8% опрошенных девушек получили свой первый сексуальный опыт до 13 лет», — подчеркнула Любовь Анатольевна.

Молодые да ранние

Как и Адаменко, Джиллиан Андерсон лишилась невинности в 13, попав в субкультуру панков. Опыт она характеризовала как крайне неприятный, ведь парень оказался неуклюжим и глупым. В дальнейшем актриса отмечала, что первый секс для нее ничего не значил, а удовольствия от интимной жизни она не получала до 22 лет.

У подростков часто случается секс из любопытства. Ранний неудачный опыт может привести к очень серьезным последствиям, таким, как потеря либидо, развитие различных сексуальных отклонений, формирование ложной сексуальной ориентации. Безусловно, этот момент влияет на самооценку и уверенность человека во всех сферах жизни.

«Когда у ребенка складывается искаженное представление о сексе, например, при формировании либидо выпадает платоническая или эротическая ступень развития, подростки не могут понять взаимосвязь чувств и секса, утрачивают способность влюбляться. Для них это отдельный физиологический процесс, не связанный с эмоциями любви, близости и доверия», — пояснила Любовь Розенберг.

Отдельный вопрос — чем чреват первый опыт, связанный со взрослым мужчиной? «Ничего плохого нет, если опытный мужчина (так же, как и опытная женщина для юношей) помогают получить первый сексуальный опыт. Но! Для подростка разница в возрасте зачастую имеет подтекст переноса родительской фигуры на партнера старшего по возрасту. В этом случае в отношениях ведущую роль играет сублимация родительской любви и заботы, которая не была получена от папы и мамы. А это уже не равные отношения, и эмоционально девушка или юноша остаются детьми, играя роль дочек или сыночков. Такие отношения либо выполняют задачу получения любви и распадаются, либо приводят к созависимым отношениям в паре», — предупредила Любовь Розенберг.

Зачастую, когда подростки рано начинают вести половую жизнь, за их распущенность винят родителей. Однако Лиза Адаменко осуждала отца не за то, что в 16 тот отпустил ее к Иванову в особняк, а за благословение на свадьбу с олигархом в 17. Как же вести себя мамам и папам, узнавшим об интиме у тинейджеров? Можно ли настоять на отсутствии секса до определенного возраста?

«Настаивать родители могут на чем угодно, но когда молодая девушка чувствует себя ребенком и подчиняется, она впоследствии имеет возможность обвинить в этом папу и маму. Это сброс ответственности, присущий инфантильной личности. Другое дело, когда девушка сомневается, не уверена и просит совет у близкого человека. Тогда взрослый может высказать свою точку зрения, предостеречь от последствий, объяснить свою позицию, предоставив право принимать решение молодой особе. Я не уверена, что результат был бы иным, если бы папа запретил Лизе Адаменко выходить замуж в 17 лет. Она сделала бы как хотела, просто также винила бы папу, что тот не остановил, не запер дома и т.д. Вообще, удивительна наша особенность искать ответственных за ошибки в своих близких!» — отметила психолог проекта «Пацанки».

Страх остаться старой девой

Лиза Кудроу в 16 сделала пластику носа, а вот невинность берегла аж до 31 года. Она успела получить степень бакалавра по биопсихологии, занималась научно-исследовательской работой, встречалась с комиком Конаном О’Брайеном, однако до «третьей базы» с ним не дошла. Во время съемок в ситкоме «Друзья» артистка познакомилась со специалистом по рекламе Мишелем Стерном, за которого вскоре вышла замуж. Тогда-то все и случилось. Супруги до сих пор женаты.

«Я терпела до бракосочетания, потому что хотела доставить радость избраннику и мечтала, что жених оценит такую честь. Все так и вышло, я не разочаровалась», — подчеркивала звезда.

Судя по словам актрисы, наличие девственности ничуть ее не смущало. Но ведь бывает и иначе: женщины стесняются, что засиделись в «девках», боятся признаться в этом партнеру, с которым только-только начали отношения или намеренно разрывают роман, пока парень не узнал «страшный секрет».

Есть и пример Анатолия Вассермана, которого называют самым известным девственником России. 69-летний эрудит дал обет целомудрия во время спора с сокурсником, когда ему было 17. Хотя пару раз интеллектуал влюблялся, до нарушения обещания дело не дошло.

Секс-символ Энрике Иглесиас лишился девственности только в 25: когда по-настоящему влюбился. Ну а модель Адриана Лима выступала за секс после свадьбы, так что интим случился у нее в 27.

Связано ли отсутствие сексуального опыта до 25 и более лет с определенными психологическими особенностями и проблемами, или это всегда стечение обстоятельств? «Это не психологическая особенность, не стечение обстоятельств и не отклонение в развитии, — опровергла гештальт-терапевт. — Установки, которых мы придерживаемся, безусловно имеют причинно-следственную связь, но осознанный выбор и ограничения, которых придерживается каждый человек — это яркое проявление его свободы выбора и право на личные границы.

Длительный отказ от сексуальной близости и сохранение девственности рассматривается как проблема, требующая помощи и коррекции, только когда это является следствием эмоциональной и физической травмы детства или юности. Например, неудавшаяся проба сексуального контакта, попытка изнасилования (особенно инцестуальная), интроекты/правила жизни, внедренные родителями как страх перед грехом и возможными последствиями».

Как вести себя в отношениях девственникам после 30-ти: сразу открывать свою тайну/ повременить с этим до определенного числа свиданий/ лишиться невинности с кем попало, если она тяготит словно груз? «Лучше всего сходить к психологу и понять свою нормальность. Девственность нельзя воспринимать как отклонение или особенность. Это укладывается в понятие нормы и индивидуального развития каждой личности. Чем спокойнее вы будете относиться к этому, чем легче будете говорить об этом, тем спокойнее это будут воспринимать окружающие. Ну а если это ваше сознательное решение ради какой-то цели, то девственностью можно и погордиться и преподнести как подарок самому любимому человеку», — успокоила Любовь Анатольевна.

Нормально ли с психофизиологической точки зрения то, что Вассермана устраивает отсутствие половой активности, так как, по его же словам, он «не знает, чего лишился»?

«Повторюсь, что установки и ограничения, которые любой человек включает в свою жизнь — это его право. С психофизической точки зрения сексуальное воздержание не является отклонением и не влечет за собой расстройств психики или физиологических нарушений. Анатолий Вассерман — полноценный и самодостаточный человек, который посвятил свою жизнь изучению различных сфер и получению энциклопедических знаний. Людям такого типа как раз присуще взятие на себя нестандартных обязательств и ограничений. Вас же не удивляет факт поддержания непорочности всего монашеского сословия? Иные цели, иные ценности и установки имеют место быть, и нам лишь нужно принимать людей такими, как они есть, и не пытаться всех равнять по неким стандартам», — резюмировала психолог.

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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