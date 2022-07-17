Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную езду без прав
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Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную езду без прав

Президент РФ ужесточил наказание вплоть до уголовного за повторную езду без прав

Президент РФ Владимир Путин подписал законы об ужесточении административной и об уголовной ответственности за опасную езду без водительских прав. Один из принятых законов устанавливает административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей по решению суда для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав, сообщает ИА Интерфакс.

Когда меры административной ответственности, назначенные судом уже дважды после лишения прав на управление, не останавливают правонарушителя, предлагается установить уголовную ответственность. Согласно второму подписанному закону, уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость.

Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов — до двух лет, сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. В отношении именно злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, в качестве дополнительной меры предлагается установить возможность конфискации транспортного средства на основании обвинительного приговора, добавил он.

Закон также устанавливает новое отягчающее обстоятельство и повышенную ответственность для лиц, лишенных или не имеющих права управления транспортным средством и совершающих преступления. Они связаны с нарушением ПДД, повлекшим тяжкий вред здоровью или смерть пешехода.

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По материалам: irk

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