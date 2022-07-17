Приближенный к Максиму Галкину рассказал об уголовном деле протии него
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Приближенный к Максиму Галкину рассказал об уголовном деле протии него

Приближенный к Максиму Галкину рассказал об уголовном деле протии него
Появились слухи о том, что против артиста Максима Галкина завели уголовное дело.   Имя юмориста недавно прозвучало в сводках криминальных новостей. С легкой руки экс-депутата Романа Худякова комику приписали уголовное дело, которое якобы завели на него в Ростове-на-Дону. Однако в Следственном комитете Ростовской области категорически опровергли это. Тем не менее, поклонники Максима Галкина до сих пор не понимают до конца – было дело или нет?
Woman.ru решило с этим вопросом обратиться к пресс-секретарю группы «Машина времени» Антону Чернину, который близок к кругу общения Максима Галкина. «Против Максима Галкина уголовное дело возбуждено не было. Информация неправильная! Я слежу за ситуацией, если бы дело было возбуждено — я бы знал», — прокомментировал Чернин. Отметим, что первым запустил слух об уголовке на Максима Галкина недавно сидевший в колонии автоблогер Гаспар Авакян. Он отказался комментировать ситуацию, поэтому не совсем понятно – ошибка это или намеренный акт.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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