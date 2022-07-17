«Прокол и откачка вод»: беременная Юлия Ефременкова перенесла операцию
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«Прокол и откачка вод»: беременная Юлия Ефременкова перенесла операцию

«Прокол и откачка вод»: беременная Юлия Ефременкова перенесла операцию

Этой весной звезда «ДОМа-2» Юлия Ефременкова поделилась своей радостью — она, наконец, станет мамой. Ежедневно участница реалити делилась ощущениями, переживаниями и вот недавно объявила, что ей потребовалась операция.


Пару недель назад 35-летняя блогерша планировала узнать пол ребенка и устроить по этому поводу праздник, однако врачи объявили, что Юлии требуется оперативное вмешательство.

«Гендер-пати мы должны были делать 26 июня, но перенесли непонятно на какой срок... Так как у нас небольшие проблемы со здоровьем, после второго скрининга 20 числа мы получили совсем не радостные новости. Сейчас мы под присмотром врачей в клинике Кулакова, были в прошлый раз на УЗИ там, и вчера... Теперь в четверг, возможно, в пятницу будут делать операцию. Пока ничего говорить не хочу, так как пару дней я в более-менее адекватном состоянии... Поэтому ждем, что скажут врачи, молимся и надеемся на Всевышнего», — с грустью делилась с подписчиками Юлия в блоге. Что произошло — Ефременкова не говорила, а поклонники рисовали страшные картины, чем сильно злили ее.

На днях экс-участнице скандального проекта сделали операцию. И теперь, когда самое страшное позади, она решила рассказать, что с ней случилось. «У меня было многоводие. Врачи посовещались и пришли к единому мнению, что эту манипуляцию — прокол и откачку вод нужно делать, потому как боялись преждевременного излития», — призналась Ефременкова.

К слову, все это время Юля жаловалась на плохое самочувствие, но подписчики не посочувствовали бывшей участнице скандальной телестройки. «Беременность — не болезнь!» — так мне написали некоторые подписчики. Я тоже так раньше считала и говорила, что рожают абсолютно все. О токсикозе я знала только из книжек и от подруг, которым было плохо… Давайте расставим все точки над «i». Это моя первая беременность в 35 лет, и я хочу делиться своим самочувствием с людьми, которые радуются вместе со мной. Если кого-то не устраивает, о чем я пишу, можно покинуть мою страницу», — заявила будущая мама.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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