Путин встретится с Эрдоганом в Иране
Сегодня, 18:20 Вадим КарасевПрезидент Турции Эрдоган анонсировал очные переговоры с Путиным в Иране 18-19 июля
Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Раджепом Тайипом Эрдоганом состоится в ходе визита в Иран, запланированного на 18-19 июля. Об этом заявили представители канцелярии лидера Турции, сообщают РИА Новости.
Президент [Турции Раджеп Эрдоган] планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой [Владимиром Путиным], — говорится в сообщении.
По материалам: lenta.ru