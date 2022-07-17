Путин встретится с Эрдоганом в Иране
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Путин встретится с Эрдоганом в Иране

Путин встретится с Эрдоганом в ИранеПрезидент Турции Эрдоган анонсировал очные переговоры с Путиным в Иране 18-19 июля

Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Раджепом Тайипом Эрдоганом состоится в ходе визита в Иран, запланированного на 18-19 июля. Об этом заявили представители канцелярии лидера Турции, сообщают РИА Новости.

Президент [Турции Раджеп Эрдоган] планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой [Владимиром Путиным], — говорится в сообщении.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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