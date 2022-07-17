Raji: An Ancient Epic из Game Pass на Xbox получит бесплатное обновление до Enhanced Edition
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Raji: An Ancient Epic из Game Pass на Xbox получит бесплатное обновление до Enhanced Edition

Raji: An Ancient Epic из Game Pass на Xbox получит бесплатное обновление до Enhanced Edition


Хорошо принятый игроками в прошлом году приключенческий проект Raji: An Ancient Epic получит скоро обновление до Enhanced Edition на приставках Xbox. В конце мая апдейт стал доступен для PC-версии проекта.

Версия Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition выйдет на Xbox и Playstation уже 20 июля. Обновление распространяется бесплатно, в версию Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition смогут сыграть все подписчики Game Pass — проект доступен в подписке на Xbox и PC.

Версия Enhanced Edition игры Raji: An Ancient Epic предлагает множество изменений, с полным списком которых можно ознакомиться здесь. Основные нововведения:



Добавлены тени с трассировкой лучей, глобальное освещение и другие графические улучшения.



Добавлена аутентичная озвучка на хинди.



Появилась возможность вновь посещать локации ранее пройденных уровней.



Добавлены новые игровые режимы.



Добавлена ​​функция масштабирования камеры.



Улучшены боевые эффекты, переработана анимация.

Это лишь малая часть того, что разработчики улучшили в Raji: An Ancient Epic.

Raji: An Ancient Epiс

История Raji: an Ancient Epic начинается со стартом новой войны между демонами и богами.
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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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