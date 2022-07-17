Raji: An Ancient Epic из Game Pass на Xbox получит бесплатное обновление до Enhanced Edition
Хорошо принятый игроками в прошлом году приключенческий проект Raji: An Ancient Epic получит скоро обновление до Enhanced Edition на приставках Xbox. В конце мая апдейт стал доступен для PC-версии проекта.
Версия Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition выйдет на Xbox и Playstation уже 20 июля. Обновление распространяется бесплатно, в версию Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition смогут сыграть все подписчики Game Pass — проект доступен в подписке на Xbox и PC.
Версия Enhanced Edition игры Raji: An Ancient Epic предлагает множество изменений, с полным списком которых можно ознакомиться здесь. Основные нововведения:
Добавлены тени с трассировкой лучей, глобальное освещение и другие графические улучшения.
Добавлена аутентичная озвучка на хинди.
Появилась возможность вновь посещать локации ранее пройденных уровней.
Добавлены новые игровые режимы.
Добавлена функция масштабирования камеры.
Улучшены боевые эффекты, переработана анимация.
Это лишь малая часть того, что разработчики улучшили в Raji: An Ancient Epic.
Raji: An Ancient Epiс
История Raji: an Ancient Epic начинается со стартом новой войны между демонами и богами.
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